Emotions à Saintes – Résister à la dérive totalitaire

(Jean-Dominique Michel, 23 juin 2022)

« Je fais partie de ceux qui ont gagné le privilège d’être aisément en contact avec leurs émotions et de ne pas les redouter. Elles sont des puissances du dedans qui ont vocation à nous inspirer dans notre rencontre avec le réel.

Je confesse volontiers que les procédés les plus brutaux et dévastateurs de la dérive en cours me bouleversent, en particulier lorsqu’ils prennent les personnes âgées, les enfants et les personnes vulnérables pour cible.

A Saintes, j’ai pu exprimer cela avec mes amis du CSI Emmanuelle Darles, Vincent Pavan et Olivier Soulier ainsi qu’avec Lorys Elmayan et Francis Lalanne… »

Voir aussi :

Le Covid, une crise spirituelle ?

Rappels :

Mensonges, propagande et harcèlement : la société aux mains d’élites perverses ?

Viol des esprits et psychose de masse – Comment une population entière devient malade mentale