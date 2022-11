Non, pas d’amnistie pour les criminels du Covid !

Et maintenant, les « experts » du Covid tombés en disgrâce veulent une « amnistie » ?

par Tanya Berlaga

Dans un article paru récemment dans The Atlantic, Emily Oster, professeur à l’université de Brown, appelle à une « amnistie pandémique ». Elle nous dit de « pardonner et d’oublier » tous ceux qui nous ont hurlé des obscénités parce que nous ne portions pas de masque dans un parc public ou qui nous ont traités de meurtriers de masse pour avoir posté une photo avec un ami en visite. Nous devons oublier tout cela, insiste l’auteur, car tous ces gens n’avaient rien d’autre à l’esprit que notre bien-être !

L’auteur admet que de nombreuses mesures (si ce n’est la plupart !) qui nous ont été imposées par « les experts » étaient nuisibles et destructrices. Mais « s’attarder sur ces erreurs » est « contre-productif ». Après tout, les personnes qui ont commis ces erreurs n’avaient que de bonnes intentions.

« Comme nous le savons maintenant », concède l’auteur, les masques en tissu sont pour ainsi dire inutiles. Les personnes qui ont été vaccinées ont propagé le Covid aussi facilement que celles qui ne l’ont pas fait. Garder les enfants enfermés à la maison avait des conséquences désastreuses sur leur développement. Et certaines des mesures d’« atténuation » du Covid – comme la fermeture des plages en Californie – étaient carrément stupides. Mais ne nous y attardons pas, car il s’agissait de « choix compliqués face à une profonde incertitude ».

« Nous ne savions pas ! » se lamente l’auteur.

Après avoir vécu la pandémie pendant trois ans, l’auteur admet que « les experts » étaient tout aussi désemparés que votre voisin sur la manière de l’aborder. Les « experts » ne savaient même pas les choses les plus évidentes.

Ils ne savaient pas que le fait de porter un morceau de tissu sale sur le visage n’était rien d’autre qu’une infection des sinus. Il semble que même un élève de troisième année aurait pu comprendre cela – et beaucoup l’ont fait.

Ils ne savaient pas que marcher sur la plage était l’activité la plus sûre que l’on puisse faire pendant une pandémie. Le soleil et l’air frais sont les meilleurs désinfectants connus de l’homme, et une plage au début du printemps est le meilleur endroit pour la « distanciation sociale ». Il n’est pas nécessaire d’avoir une boule de cristal pour comprendre que surfer dans l’océan n’est pas « un événement de super propagation ».

Ils ne savaient pas que le fait d’être éloigné de l’école entraîne des retards d’apprentissage, surtout pour les enfants qui n’ont pas de parents à la maison. Pour de nombreux enfants, l’école est le seul environnement propice à l’éducation. Pour apprendre en ligne, les enfants ont besoin d’une supervision constante. J’en ai fait l’expérience lorsque mon fils, qui est en âge de fréquenter l’école secondaire, était tuteur pendant le Covid. Il devait appeler les parents plusieurs fois par jour pour qu’ils ramènent leurs enfants devant l’écran de l’ordinateur. Qu’en est-il des enfants qui n’ont pas de parents à proximité, ou qui n’ont pas accès à un tuteur personnel ? Ce n’était pas une conjecture difficile de savoir que ces enfants prendraient un retard désespéré.

Après que presque tout ce que les « experts » nous ont dit s’est avéré faux, ils demandent l’« amnistie » en raison de l’« incertitude » à laquelle ils étaient confrontés. Pourtant, à l’époque, ils ont nié l’existence de toute incertitude. À l’époque, ils prétendaient savoir exactement ce qu’il fallait faire – jusqu’à ce qu’ils ne le sachent plus. À l’époque, ils affirmaient que tous ceux qui les contredisaient ou doutaient d’eux « répandaient de fausses informations ». Ils se proclamaient « LA SCIENCE », et ils ordonnaient à tout le monde de suivre leurs ordres, ou sinon…

Vous n’avez pas besoin de connaître l’avenir – seulement le passé – pour savoir que la science n’exige pas de « suivre aveuglément ». La science implique le débat, l’expérimentation et la recherche. Les « experts » et leurs admirateurs ont remplacé la vraie science par LA SCIENCE, également connue sous le nom de dogme. Et chaque fois qu’elle s’est heurtée à la réalité, ils ont fait volte-face et se sont dégagés de toute responsabilité en invoquant « l’évolution de LA SCIENCE » sans fournir aucune preuve de cette « évolution ».

Compte tenu du degré d’incertitude, presque toutes les positions ont été prises sur tous les sujets. Et sur chaque sujet, quelqu’un a fini par avoir raison, et quelqu’un d’autre a eu tort.

Même face à l’incertitude, l’auteur admet que « certaines personnes ont eu raison, pour une raison ou une autre ». Pourtant, elle est volontairement peu curieuse de savoir quelle est cette raison. Cette raison est que certains dirigeants ont pris des décisions fondées sur le bon sens, et non sur la politique. Ils ont consulté des scientifiques et des professionnels de la santé de différentes obédiences, et pas seulement ceux qui défendaient la ligne du parti. Ils ont répondu correctement aux questions parce qu’ils les ont posées en premier lieu. Ce sont les raisons pour lesquelles ils ont eu raison – mais ces raisons, selon l’auteur, sont sans importance. Tout ce qui compte, c’est que nous ne blâmions pas « les experts » pour leur échec.

Certaines personnes ont réussi parce qu’elles le voulaient. Les « experts » n’y sont pas parvenus – mais malgré tout, ils devraient être « amnistiés » parce qu’ils « voulaient bien faire ». L’auteur affirme que certaines personnes ont fait les bons choix parce qu’elles « avaient une bonne part de chance ». Nous sommes censés croire que pendant trois ans, Ron DeSantis a, par magie, deviné toutes les bonnes cartes, tandis que le docteur Fauci n’a cessé de se tromper. Et c’est pourquoi nous devrions tous être indulgents envers le bon docteur. Bien sûr, il a été lourdement rémunéré pour son « expertise » qui consistait à répéter tous les points de discussion que ses marionnettistes lui donnaient. Mais il ne voulait pas faire de mal, alors donnons-lui un autre certificat de participation d’un million de dollars.

Mais au printemps et à l’été 2020, nous n’avions que des bribes d’informations. Des personnes raisonnables – des personnes qui se souciaient des enfants et des enseignants – ont plaidé des deux côtés du débat sur la réouverture.

Maintenant que sortent « les chiffres alarmants », nous devons admettre qu’il y avait « des gens raisonnables des deux côtés ». Cependant, à l’époque, seul un côté était considéré comme « raisonnable ». Tous ceux qui n’étaient pas d’accord étaient connus comme « les négationnistes de la science » et « les tueurs de grand-mères ». Les personnes qui prétendaient « s’intéresser » à la question ne prônaient pas le débat. Elles préconisaient de faire taire tous ceux qui n’étaient pas d’accord.

À cause des « experts », des millions d’enfants ont souffert de graves difficultés d’apprentissage et de retards de développement. Des patients atteints de cancer ont manqué des traitements qui pouvaient leur sauver la vie. Beaucoup n’ont pas assisté aux tests de diagnostic qui auraient pu leur sauver la vie. Des personnes gravement malades sont mortes seules sans dire au revoir à leurs proches. À cause des « experts », des personnes âgées sont allées dans la foule en croyant qu’un masque stupide les protégerait. Tant de vies perdues inutilement. Et maintenant, « les adeptes de la science » demandent l’absolution parce qu’ils ne voulaient « aucun mal ». C’est juste : Ne soyons pas méchants avec les célébrités qui gaspillent leur vie sur Twitter.

Face à tant d’incertitude, faire quelque chose de bien comportait une grande part de chance. Et, de la même façon, se tromper n’était pas une faute morale.

« Les experts admettent qu’ils « ne savaient pas à l’époque », donc se tromper « n’était pas une faute morale ». Ne pas savoir n’est, en effet, pas une faute morale – mais refuser d’apprendre l’est. C’est à cause des « experts » que nous n’avons pas tiré de leçons de cet événement tragique qui a touché toute une génération. Et nous ne savons toujours pas. Nous ne savons pas pourquoi la première vague de Covid a été si mortelle, et pourquoi celle qui existe encore ne l’est pas. Nous ne savons même pas à quel point chaque nouvelle variante est mortelle. Nous ne savons pas vraiment comment le Covid se propage, ni comment atténuer cette propagation. Nous n’avons pas de réponse définitive sur l’efficacité des masques. Nous ne savons pas si les vaccins Covid vous protègent, et pendant combien de temps. Nous ne savons pas pourquoi les personnes âgées semblent être plus en danger que les jeunes. Nous pourrions déjà avoir des réponses à toutes ces questions si nous étions autorisés à les poser. Il n’y a aucune excuse pour expliquer pourquoi nous ne savons pas.

À cause de ces « bonnes intentions », nous avons gaspillé des millions de vies et des millions de moyens de subsistance, et nous avons choisi de ne rien apprendre de cet horrible événement. Et c’est pourquoi, si une nouvelle pandémie devait survenir demain, au lieu de s’appuyer sur ce que nous avons appris, les « experts » reviendront au même plan qu’ils ont utilisé pendant le Covid, gaspillant inutilement d’autres vies. Si nous laissons faire, d’autres personnes mourront.

Les « experts » nous ont laissé tomber quand nous avions le plus besoin d’eux. Puis ils nous ont diabolisés pour avoir douté de leur « expertise ». Et maintenant ils admettent qu’ils n’étaient pas du tout des « experts » – seulement des « bonnes volontés ». Après avoir ruiné nos vies, ils réclament l’« amnistie ». Si nous avons appris une chose d’une pandémie de trois ans, c’est que nous ne devons pas la leur accorder. Nous devons demander des comptes aux « experts » afin que tous les futurs experts en tiennent compte.

Tanya Berlaga, American Thinker, le 3 novembre 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

