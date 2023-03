Le système bancaire américain craque

par L.I.E.S.I.

Nous sommes aux premiers stades d’une accélération de l’effondrement systémique du système financier. Et l’objet de cet article est de faire comprendre au lecteur que cette crise est volontaire. Elle entre dans le processus de la ruine de toute la classe patrimoniale occidentale.

Le lecteur de Gladio Veritatis verra le bien-fondé de nos analyses sur cette crise qui vient de devenir publique aux Etats-Unis. Depuis des mois, nous annonçons que les publications macro-économiques aux Etats-Unis sont un pur mensonge parce que l’économie américaine (et même mondiale) connaît l’effondrement le plus rapide de toute l’histoire. Pourquoi, direz-vous, les banques centrales sont elles en train de monter les taux d’intérêt si l’économie plonge ? La réponse est extrêmement simple et sera toujours la même : tout cela est délibéré et le jeu pervers menant au chaos de l’Occident est engagé par les banques centrales sous la houlette de la Réserve fédérale.

Personne dans le monde bancaire n’a voulu sauver la SVB, mais les rapaces sont prêts à ramasser les actifs qui seront bradés. La grande braderie va bientôt commencer et elle sera engagée par les plus grosses banques de Wall Street. C’est le principe de la concentration de pouvoir et ce n’est que le début, car il va y avoir un phénomène très probable de contagion. Sans doute limité pour le moment car le cartel bancaire oblige pour le moment la Fed à inonder le Trésor US de nouveaux dollars pour rembourses les pertes.

Les faillites bancaires sont assez normales, mais celle de SVB fait trembler le marché parce qu’il s’agit de la seizième plus grande banque des Etats-Unis en termes d’actifs.

Les quelques banques qui viennent de tomber en quelques jours sont les toutes premières étapes d’une défaillance systémique délibérée du système financier, poussée par les banques centrales qui veulent tuer le système actuel et en émettre un nouveau. Et pour justifier le jeu de massacre souhaité, elle vont créer la panique. Pourquoi ? Pour justifier l’émergence du nouveau système. Mais on a bien l’impression qu’ils ont aussi peur d’ouvrir la porte sur le chaos : sont-ils à même d’assumer derrière ?

L’effondrement du jour au lendemain de la banque SVB n’est qu’un symptôme de l’actuelle chute libre de l’économie mondiale, délibérément encouragée par les banques centrales. Encore une fois, c’est délibéré, et nous n’avons pas fini. Il faut justifier une Grande Réinitialisation.

Sur Gladio Veritatis, nous avons plusieurs fois averti que les banques étaient en difficulté. Moins de dépôts. Pas de transactions et pas de prêts. Ce sont bien là un symptôme d’une économie moribonde… Même Pékin annonce que la fameuse reprise flamboyante ne sera pas là, comme nous l’avions affirmé en solo dans la lettre confidentielle !

Rappelons que d’une année sur l’autre, les nouvelles demandes de prêts hypothécaires ont chuté de 42%, les renouvellements de prêts de plus de 75%. Voilà la réalité ! Et pourquoi personne n’en parle t-il ? Parce qu’il faut endormir les moutons insouciants qui ne s’instruisent pas. Il faut que le peuple soit dans l’ignorance.

SVB est-elle une répétition de ce qui s’est passé avec Bear Stearns, lorsque tous les bons actifs de Bear Stearns ont été mis en vente et que Jp Morgan les a tous achetés ? Et qui a acheté les mauvais actifs ? Le gouvernement… traduisons les con-tribuables.

On peut craindre que les méga banques deviennent encore plus grandes à mesure que d’autres banques régionales s’effondreront, ce qui entraînera d’autres ventes à la sauvette.

