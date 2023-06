Le coup d’Etat de Prigojine n’était qu’un coup d’éclat

Il se disait déterminé à « aller jusqu’au bout » et à « mourir pour la patrie »… Il a finalement, au bout de quelques heures, négocié avec Loukachenko le renvoi de ses hommes dans leurs camps « pour éviter un bain de sang ». A-t-il craqué ? A-t-il obtenu des garanties sur le statut de Wagner et de futurs changements au sein de l’état-major russe ? L’avenir le dira. En tout cas ce moment de crise aiguë aura permis à Poutine de vérifier qui lui était loyal, et qui ne l’était pas. De là à penser que c’était un coup monté du maître du Kremlin… OD

Des soldats du groupe Wagner à Rostov, ville du sud de la Russie, samedi 24 juin 2023.

Crédit : STRINGER / AFP

Rébellion en Russie : Wagner fait volte-face, Prigojine va partir au Bélarus

Le groupe Wagner, qui était entré en rébellion vendredi, a arrêté sa progression samedi pour éviter un bain de sang. Les paramilitaires ont négocié un accord avec le pouvoir russe, dont le départ de leur chef Evguéni Prigojine au Bélarus.

