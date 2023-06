Le pouvoir ne réagit que très mollement aux émeutes et aux scènes de pillage dont les images font le tour du monde… à un an des JO de Paris ! Macron fait la fête puis s’éclipse. Quant à la « Marche blanche » organisée à Nanterre… La mère du jeune Nahel est-elle instrumentalisée ? Son comportement en tout cas est étrange, pour ne pas dire délirant. Tout se passe comme si on avait décidé en haut lieu de créer les conditions du chaos pour faire avancer un peu plus l’Agenda… “Reprise en mains” le 14 juillet ? OD

Bilan de la troisième nuit d'#émeutes en France :



– Près de 500 bâtiments publics incendiés.

– 667 personnes interpellées.

– 249 policiers et gendarmes blessés.

– 40.000 FDO déployés dont le Raid, la BRI et le GIGN

– niveau de violence supérieur à 2005 selon l'intérieur pic.twitter.com/eKrFSgFVdX — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) June 30, 2023

#emeutes #midinews #nahel La France ridiculisée à l'étranger. Pendant que la France brûle, Macron est au concert d Elton John… D ailleurs pourquoi aucun media francais n'a parlé de ce petit détail… https://t.co/k9896VYVfk — La Torpille 🇨🇵🌿 (@SylvieE22140659) June 30, 2023

🥇 LE TUEUR DE NAHEL AVAIT ÉTÉ DÉCORÉ



Le policier qui a exécuté #Nahel à Nanterre mardi avait été décoré par l'ancien préfet de police, Didier Lallement, de deux médailles pour des «actes de courage et de dévouement». pic.twitter.com/jmVGavRBla — Contre Attaque ⏚ (@ContreAttaque_) June 30, 2023

#marchedelarevolte

Complètement surréaliste.

Après avoir fait son show sur un char avec la #Traoré qui excitait la foule sommant les émeutiers de se révolter, la mère de #Nahel enfourche une moto en riant aux éclats pic.twitter.com/UlNxTrbMa3 — Fil Rouge France (@FilFrance) June 29, 2023

Des sacs de pavés derrière de simples barrières, rue de Marignan, à 100m des Champs-Élysées… C’est quoi le projet, alors qu’une nouvelle nuit d’émeute est en approche ? pic.twitter.com/mAE0OMhWeJ — Thomas James (@ThomasJamesFR) June 29, 2023

Violences urbaines : Eric Zemmour et Eric Ciotti demandent la mise en place de l'état d'urgence dès ce soir partout où des incidents ont éclaté après la mort de Naëlhttps://t.co/2fvUhSHqHW — TVL (@tvlofficiel) June 29, 2023