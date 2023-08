Dommage que Vandana Shiva, l’activiste écologiste qui dénonce à juste titre cette escroquerie, valide dans le même temps l’autre escroquerie, fondatrice de la première : celle du réchauffement climatique… OD

Dans un entretien avec The Defender, la militante écologiste et défenseur de la souveraineté alimentaire Vandana Shiva, Ph.D., a déclaré que le mouvement « zéro net » promu par Bill Gates et d’autres mondialistes est une escroquerie qui permet aux pollueurs d’acheter des crédits au lieu de réduire leurs émissions, ce qui favorise l’accaparement des terres et la mainmise des entreprises.

Bill Gates est connu pour être l’un des principaux défenseurs de la notion de “net zero”. Le milliardaire de la technologie a déclaré qu’atteindre des émissions de gaz à effet de serre “Net zero” [Zéro émission nette] d’ici à 2050 serait “le défi le plus difficile que l’humanité ait jamais relevé” et “la chose la plus étonnante que l’humanité ait jamais faite”.

Faire passer les émissions mondiales de gaz à effet de serre de leur niveau actuel de 52 milliards de tonnes à zéro net au cours des trois prochaines décennies, selon M. Gates, signifie que “nous devons trouver de meilleures façons de faire à peu près tout”, de la “nourriture que nous mangeons” aux “bâtiments dans lesquels nous vivons”, car “pratiquement toutes les activités humaines produisent des émissions de gaz à effet de serre”.

Mais lorsque M. Gates parle de “zéro net”, il ne veut pas dire “zéro réel”, c’est-à-dire sans émissions.

L’ajout du mot “net” dans l’équation pour refaire “pratiquement toutes les activités humaines” modifie considérablement le sens du mot “zéro”.

Et M. Gates a contribué à convaincre la plupart des pays du monde d’ajouter ce petit mot, mal compris et apparemment inoffensif, “net”, dans leurs engagements en matière de changement climatique.

Que signifie donc exactement l’absence totale d’émissions pour M. Gates et les autres personnes qui partagent ses ambitions ?

L’activiste écologique Vandana Shiva, docteur en philosophie, a déclaré au Defender :

« Comme l’admet Bill Gates dans son livre “How to Avoid a Climate Disaster“, la notion de “zéro net” ne signifie pas que les pollueurs cessent de polluer. Il s’agit pour les pollueurs d’obtenir de nouveaux profits en créant de nouveaux marchés pour de fausses solutions techniques telles que la géo-ingénierie et les faux aliments, et de nouvelles formes d’accaparement des terres par le biais des “carbon offsets” (compensations carbone) ».

“Le zéro net est une escroquerie financière comme la crise des subprimes de 2008, qui a conduit à l’effondrement de Wall Street et d’économies entières”.

Les implications futures du “zéro net” sont considérables. La campagne mondiale en faveur du “zéro net” a transformé les “crédits carbone” en instruments financiers négociés à l’échelle mondiale, donnant aux grandes entreprises et aux milliardaires une sorte de “permis de polluer”.

Le “marché mondial du carbone” a créé de nouveaux moyens pour les élites économiques de s’approprier des terres, de tirer profit de technologies douteuses et de tenter de s’accaparer le marché de toute activité produisant du carbone, ce qui pourrait englober “pratiquement toutes les activités humaines”, selon les termes de M. Gates.

L’histoire du “zéro net” et son potentiel d’abus

Le concept de “net zero” existait principalement dans les documents et rapports universitaires jusqu’à ce qu’il soit incorporé dans l’Accord de Paris de 2015, à la demande expresse de puissants défenseurs. Depuis lors, l’engagement mondial en faveur de l’objectif “net” zéro a explosé.

Mme Shiva a récemment déclaré à Russell Brand : “J’ai vu Bill Gates s’emparer du système de l’ONU [United Nations] lors du sommet sur le climat qui s’est tenu à Paris en 2015.”

Dans une autre interview, Shiva a dit ceci à propos de Gates :

« Il a inventé un mot, que je n’avais jamais entendu auparavant, appelé “net zero”. Il a dit que nous devions résoudre les problèmes climatiques en appliquant le principe du “net zero”.

“Cela ne signifie pas que nous nous débarrassons des émissions. Il se déplace en jet privé et bénéficie de tous les services de jet privé du monde. Il dit que cela ne signifie pas que nous allons arrêter de polluer. Il dit que cela signifie simplement que nous devons trouver des terres d’autres personnes pour compenser notre pollution”.

Voici comment le concept de “net zero” est censé fonctionner.

Dans l’article 4 de l’Accord de Paris, les parties ont convenu que les sources d’émissions doivent être “équilibrées” par des “absorptions” de gaz à effet de serre.

L’article 6 fait référence aux “résultats d’atténuation transférés au niveau international”, c’est-à-dire aux crédits de carbone qui peuvent être achetés, vendus et échangés au-delà des frontières internationales.

L’Accord de Paris a conduit à l’émergence d’un “marché du carbone” mondial dans lequel les gouvernements et les acteurs privés achètent et vendent des crédits en finançant des activités qui réduisent ou évitent les émissions de carbone, ou celles qui éliminent le carbone de l’atmosphère.

Les crédits d’absorption peuvent être obtenus par des méthodes technologiques d’absorption telles que la “capture directe de l’air” – une technologie qui n’a pas encore fait ses preuves à grande échelle – ou par des méthodes terrestres telles que la préservation des forêts et la séquestration du carbone dans le sol des terres agricoles.

Les gros émetteurs qui obtiennent des crédits peuvent les utiliser pour “compenser” leurs émissions, de sorte qu’ils n’ont pas à les réduire.

Selon Mme Shiva, l’idée de parvenir à un “net zero” par le biais d’un marché mondial des crédits carbone s’éloignait d’une conception antérieure de la manière dont le changement climatique devait être abordé.

“Mettre fin à la pollution qui est à l’origine du chaos climatique et de la déstabilisation du climat est une obligation écologique, à la fois pour protéger les droits de la Terre en tant qu’organisme vivant et les droits de l’homme de ces vies que nous perdons à cause des catastrophes climatiques”, a déclaré Mme Shiva au Defender.

Cela signifie que nous devons tendre vers le “vrai zéro” en termes d’émissions. Étant donné que 0,1 % est responsable de la majeure partie de la pollution, les pollueurs doivent cesser de polluer et, comme il a été convenu à Rio lors du Sommet de la Terre, les pollueurs doivent payer”, a-t-elle déclaré.

Le principe du “zéro net” a renversé cette logique en donnant aux grands pollueurs le droit d’acheter financièrement des “droits d’émission”. C’est ainsi que les crédits carbone sont devenus la “solution climatique préférée de Wall Street“.

“L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, est aujourd’hui à la tête de l’initiative Net Zero de l’ONU, qui est décrite comme “changeant à jamais la tuyauterie de l’ensemble du système financier”, a déclaré Mme Shiva.

Avec une telle puissance financière, la campagne mondiale en faveur du “net zero” a pris son essor depuis l’accord de Paris de 2015. En 2019, des pays représentant un sixième de l’économie mondiale avaient pris des engagements nets de zéro, et en 2021, les engagements nets de zéro couvraient neuf dixièmes de l’économie mondiale.

En juillet, M. Gates a déclaré que la prochaine conférence des Nations unies sur le climat (COP28), qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre, sera ”une occasion cruciale pour les dirigeants du monde entier de se réunir et de prendre des mesures concrètes pour accélérer notre marche vers des émissions de carbone net-zéro”.

#COP28 will be a critical opportunity for the world’s leaders to come together and take real steps to accelerate our path to net-zero carbon emissions. https://t.co/8EYri4XNbw — Bill Gates (@BillGates) July 26, 2023

Des compensations carbone sans grande valeur et une géo-ingénierie dangereuse

On estime que le marché des “crédits carbone” pourrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici le milieu du siècle.

Les crédits carbone ont toutefois fait l’objet d’un examen plus approfondi ces dernières années, car de grandes entreprises en ont acheté de grandes quantités dans le cadre d’un effort de relations publiques visant à améliorer leur réputation en matière d’environnement. Les critiques qualifient cette pratique d’”écoblanchiment”.

Les recherches sur les compensations montrent que “la grande majorité d’entre elles ne sont pas réelles ou sont surcréditées, voire les deux”, a conclu Barbara Haya, Ph.D., directrice du Berkeley Carbon Trading Project (projet d’échange de droits d’émission de carbone).

“Les compensations de carbone forestier approuvées par le principal certificateur mondial et utilisées par Disney, Shell, Gucci et d’autres grandes entreprises sont en grande partie sans valeur”, selon une enquête menée par The Guardian.

Néanmoins, la pression pour atteindre le niveau zéro en permettant aux grands émetteurs d’obtenir des crédits carbone s’est accélérée.

La loi sur le changement climatique signée par le président Joe Biden, l’Inflation Reduction Act, a été une “manne financière pour l’industrie du captage du carbone”, selon le Time, même s’il n’a jamais été prouvé que les méthodes technologiques de “captage du carbone” étaient économiquement réalisables à grande échelle.

La géo-ingénierie, qui consiste à manipuler directement le climat de la Terre, est une autre source potentielle de crédits carbone. Certaines start-ups tentent déjà de commercialiser des crédits de carbone issus de la géo-ingénierie, avec divers projets tels que la pulvérisation de produits chimiques dans l’atmosphère pour réfléchir la lumière du soleil ou la séquestration du carbone dans les herbiers marins.

Alors que la géoingénierie est considérée comme dangereuse et prématurée, la Maison Blanche a néanmoins publié un rapport en juin recommandant que certaines formes de géoingénierie soient étudiées et mentionnant l’éventuelle participation future d’”acteurs privés”.

L’achat de crédits carbone : une “ruée vers l’or” à l’échelle mondiale

Contrairement aux méthodes technologiques spéculatives et non éprouvées d’élimination du carbone, le piégeage du carbone dans les forêts et les terres agricoles peut séquestrer le carbone à grande échelle.

Dans la course à l’acquisition des crédits carbone disponibles d’ici 2050, les grands acteurs de l’économie mondiale ont un énorme intérêt financier à acheter des terres capables de produire des crédits carbone, dans une sorte de “ruée vers l’or” à l’échelle mondiale. Seuls ceux qui possèdent le nombre limité de crédits terrestres pourront revendiquer le droit d’émettre des gaz à effet de serre.

La ruée mondiale vers les crédits carbone terrestres avait été prévue dès l’introduction de l’objectif “net zero”. Certains défenseurs de l’environnement craignaient que les pays les moins développés du Sud ne soient visés.

Ces prévisions se sont avérées exactes.

Le Libéria, pays africain, vient d’annoncer qu’ il concédait environ 10 % de ses terres – plus de 2 millions d’acres de forêt – à une société des Émirats arabes unis (EAU) appelée Blue Carbon LLC. Ce “transfert de droits de pollution”, comme l’appellent les parties, permettra aux Émirats arabes unis de “respecter leurs engagements en matière de climat”. (Les Émirats arabes unis accueilleront la CoP28 de l’ONU dans le courant de l’année).

Blue Carbon est en pourparlers avec la Zambie et la Tanzanie.

L’année dernière, le Nigéria a accordé l’accès à plus de 4 millions d’hectares de terres à une entreprise américaine, African Agriculture Inc. L’entreprise prévoit de planter des arbres et de vendre ensuite les crédits carbone aux grands émetteurs.

Les critiques qualifient ce type d’accords de “colonialisme du carbone”, car les systèmes de crédits carbone basés sur la terre retirent l’accès à la terre aux populations locales et l’accordent à des gouvernements étrangers et à des intérêts financiers internationaux. En outre, les avantages environnementaux sont souvent exagérés.

En juillet, le président français Emmanuel Macron s’est rendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour promouvoir à la fois un vaste projet de conservation et un investissement de 10 milliards de dollars dans le gaz naturel liquéfié (GNL) dans le pays par le géant français de l’énergie TotalEnergies.

Un cadre de TotalEnergies a déclaré que les crédits carbone du projet de conservation seraient utilisés pour “compenser” les émissions du projet GNL.

La ruée vers les “crédits carbone” ne se limite pas aux pays en développement : elle fait son chemin dans les pays occidentaux industrialisés.

“L’Ecosse se trouve sur la ligne de front mondiale du grand accaparement des terres nettes-zéro“, peut-on lire dans un titre sur les multinationales et les fonds d’investissement qui ont investi dans les terres rurales écossaises, y compris les tourbières riches en carbone du pays.

Aux Pays-Bas, en dépit de la résistance farouche des agriculteurs, le gouvernement néerlandais a poursuivi ses projets d’expropriation de 3 000 exploitations agricoles afin d’atteindre les objectifs climatiques du pays.

Les agriculteurs néerlandais sont la cible d’un accaparement des terres, a déclaré Mme Shiva.

Ce n’est peut-être pas une coïncidence si, en 2021, la banque néerlandaise Rabobank a mis en place les premiers projets pilotes de la Rabo Carbon Bank. Cette initiative fait suite à un rapport publié la même année par la Commission européenne, qui présente des stratégies rentables pour l’”agriculture du carbone“.

Selon Barbara Baarsma, PDG de Rabo Carbon Bank, “le potentiel du marché est énorme”.

La volonté de fermer les exploitations agricoles ne peut être comprise que dans le contexte plus large de ce marché mondial du carbone potentiellement “énorme”, avec sa demande vorace de crédits de carbone d’origine terrestre.

Selon certaines estimations, une seule compagnie pétrolière, Shell, aurait besoin d’un terrain trois fois plus grand que les Pays-Bas pour mettre en œuvre ses plans “net zero”.

Les crédits fonciers qui pourraient être générés par la fermeture de milliers d’exploitations agricoles néerlandaises pourraient être achetés par des investisseurs, puis crédités à de gros pollueurs ailleurs sur le marché mondial, qui pourraient les utiliser pour “compenser” la poursuite de leurs émissions.

Cette dynamique pourrait expliquer pourquoi M. Gates a acheté 250 000 acres de terres agricoles aux Etats-Unis ces dernières années, un sujet qui fait l’objet de nombreuses spéculations, les gens se demandant pourquoi M. Gates s’est fait le plus grand “agriculteur” d’Amérique. Une telle quantité de terres pourrait lui permettre de tirer parti du marché mondial du carbone.

À mesure que l’accaparement des terres pour une consommation nette zéro fait disparaître les petits et moyens producteurs de denrées alimentaires, des personnes comme M. Gates, qui investissent massivement dans des entreprises alimentaires de haute technologie prétendument respectueuses du climat – les faux producteurs de viande, par exemple – sont en mesure de s’emparer de parts de marché et de contrôler davantage l’approvisionnement en denrées alimentaires.

Mme Shiva a déclaré que l’accaparement de terres nettes-zéro contribuait à la réalisation de la vision d’un avenir alimentaire de haute technologie promue par Gates et les investisseurs de la Silicon Valley : “l’agriculture sans agriculteurs” et “l’alimentation sans fermes”.

L’alimentation est le “nouvel empire” de M. Gates, selon Mme Shiva. Il prévoit notamment de “contrôler les terres et les semences, de détruire la vraie nourriture pour la remplacer par de la nourriture de laboratoire et d’éliminer complètement les agriculteurs”, en utilisant des semences brevetées et diverses technologies “intelligentes pour le climat”.

Jusqu’où l’abus de “net zero” peut-il être poussé à l’avenir ?

Au-delà de l’accaparement des terres et des solutions techniques douteuses, la tentative des élites économiques d’accaparer le marché des crédits carbone a d’autres implications pour l’avenir.

Dans un avenir où chaque citoyen disposerait d’un quota personnel de carbone – une idée lancée par certains activistes, politiciens et institutions internationales – le fait d’autoriser l’achat et la vente de crédits de carbone donnerait aux élites économiques un moyen d’acheter les futurs “droits de consommation” de tous les autres.

Voici comment M. Baarsma, de la Rabo Carbon Bank, un “contributeur à l’agenda” du Forum économique mondial (WEF), a déclaré qu’une allocation carbone personnelle fonctionnerait :

“Si je veux prendre l’avion, j’achète des droits d’émission de carbone à quelqu’un qui n’a pas les moyens de prendre l’avion, par exemple… Ou si quelqu’un vit dans une petite maison, il peut vendre ses droits d’émission de carbone à quelqu’un qui vit dans une grande maison. De cette manière, les pauvres peuvent bénéficier de l’économie verte”.

Bien que M. Baarsma ait tenté de donner une tournure positive à cette idée, permettre aux personnes très riches et aux grandes entreprises d’acheter des “droits d’émission de carbone” aux pauvres et à la classe moyenne reviendrait à permettre aux 1 % les plus riches d’acheter les futurs “droits de consommation” des gens pour tout ce qui produit du carbone, y compris le logement, l’agriculture, les transports et les voyages.

La décentralisation est la clé de l’évolution vers le zéro net

« L’objectif “zéro net” “n’est pas de guérir la terre et de régénérer ses systèmes et processus écologiques. Il ne s’agit pas d’arrêter la pollution. Il s’agit de continuer à polluer et de trouver de nouveaux moyens de polluer”, a déclaré Mme Shiva au Defender.

En ce qui concerne la terre, Mme Shiva plaide pour la souveraineté alimentaire : le contrôle de la nourriture et des terres agricoles par les agriculteurs et les populations locales qui pratiquent des méthodes d’agriculture traditionnelles, non industrielles et régénératrices.

“Nous devons soutenir les petites exploitations qui prennent soin de la terre, de toutes les formes de vie et qui produisent des aliments biodiversifiés, sains, frais et respectueux de l’environnement pour tous“, a-t-elle déclaré.

Les petits agriculteurs qui utilisent des méthodes écologiques s’opposent aux milliardaires et aux grandes entreprises qui utilisent le concept “net zero” comme excuse pour s’approprier des terres et tirer profit des crédits carbone, en contrôlant l’approvisionnement alimentaire à l’aide de méthodes industrielles nuisibles à l’environnement et à la santé humaine.

La clé d’une réponse authentique, populaire et écologique à leurs efforts est de décentraliser le pouvoir, comme l’ont suggéré Shiva et d’autres critiques du “net zero”.

Il faut rejeter les systèmes financiers tels que le “zéro net”, qui prétendent lutter contre le changement climatique, mais qui permettent en réalité aux 1 % les plus riches de concentrer leur pouvoir sur les terres agricoles et les denrées alimentaires, de profiter de technologies douteuses et d’exercer un contrôle financier sur les activités humaines qui produisent du carbone – “pratiquement toutes les activités humaines”, pour reprendre les termes de M. Gates.

Le passage d’une mondialisation pilotée par les multinationales à une localisation progressive de nos économies est devenu un impératif écologique et social, écrit Mme Shiva, afin de protéger à la fois la vie des gens et l’environnement.

W. Aaron Vandiver, The Defender, le 15 août 2023

(via mondialisation.ca)