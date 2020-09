Le Pr Perronne, dont il faut saluer le courage, confirme aussi ses déclarations sur l’origine militaire et criminelle de la maladie de Lyme (sur laquelle j’avais publié l’an dernier : Maladie de Lyme : une arme biologique américaine ? ). Il va falloir que les braves gens se réveillent et bottent le c… à ces criminels en bande organisée, et vite ! Cette PLANdémie met en péril non seulement leurs droits et leurs libertés, mais leur vie même. OD

« Le professeur Perronne devient officiellement complotiste et dénonce la collusion du pouvoir avec Big Pharma. Il rappelle que l’étude monstrueuse du Lancet a tué des milliers de personnes. « Quand on n’a pas d’arguments, on vous accuse de complotisme ». « Vivre sainement » le présente drôlement. Rappelons que notre blog à part est lui censuré par Google…



N.B. Idem pour mon blog, Nicolas… la censure fait rage et contre cette rage-là on n’a pas trouvé de vaccin ! OD

Source : Nicolas Bonnal

« Les fabricants de vaccins se sont déjà partagé les 7 milliards d’individus de la planète et veulent des centaines de milliards de retour sur investissement… »

(Christian Perronne)