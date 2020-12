La “réinitialisation” mondialiste est-elle en train d’échouer ? Les élites ont peut-être surjoué la partie (B. Smith)

« L’un des aspects des narcopathes (sociopathes narcissiques) qu’il est important de rappeler est qu’ils vivent dans leur propre petit monde dans lequel leurs désirs et leurs dysfonctionnements bizarres sont normalisés. Ils se croient supérieurs à la plupart des gens parce qu’ils sont des prédateurs, et ne souffrent pas de blocages gênants comme l’empathie et la conscience. La plupart du temps, ils ont tendance à croire qu’ils ont réussi à tromper tout le monde. Ils pensent que vous êtes un idiot soumis, et que lorsqu’ils aboient un ordre, vous sautez simplement au garde-à-vous parce que vous “croyez”.

Presque tous les aspects des mondialistes et de leur comportement indiquent qu’ils sont un club ou un culte des narcopathes. Leur besoin obsessionnel de contrôler, de corrompre et de détruire pour obtenir ce qu’ils veulent n’est pas le prolongement d’une simple cupidité, c’est un aspect profondément ancré de ce qu’ils sont en tant qu’êtres. C’est un mécanisme de base au cœur de leur caractère. Ce sont des monstres du monde réel, comme des vampires qui tentent de se fondre dans une population sans méfiance.

Dans leur arrogance, ils ont alors tendance à penser qu’ils peuvent assécher le public à volonté sans qu’on leur résiste ou qu’on les expose. Le problème, c’est que dès qu’ils commencent à se nourrir et à détruire, ils attirent l’attention sur eux. Ils finiront par attirer les soupçons du public, ainsi que de certains chasseurs de vampires. À moins qu’ils ne trouvent un moyen de cacher un pieu dans le cœur, c’est inévitable.

J’écris sur les menaces du mondialisme et de la “réinitialisation” depuis de nombreuses années maintenant, et j’ai noté depuis un certain temps deux dilemmes distincts ; l’un touchant le mouvement pour la liberté et l’autre les mondialistes :

1) Premièrement, les criminels ont tendance à se vanter de leurs crimes lorsqu’ils pensent qu’il est trop tard pour que quiconque puisse faire quoi que ce soit à leur sujet. J’ai prédit que les mondialistes seraient très ouverts pour révéler leur programme au moment où ils se croiraient “intouchables”. Pour le public épris de liberté, cela signifie qu’en 2020, à l’horizon 2021, les élites doivent penser qu’il n’y a rien à faire pour arrêter la machine ; elles sont si flagrantes dans leurs appels à la “réinitialisation” mondiale, à une société sans numéraire, à des confinements totalitaires et à un état de surveillance que personne sain d’esprit ne peut plus prétendre que ces notions sont “la théorie du complot”. Le fait est que les “théoriciens du complot” avaient TOUT JUSTE DEPUIS LE DEBUT, et maintenant personne ne peut plus rien dire à ce sujet. 2) Deuxièmement, j’ai également fait valoir dans le passé que la pression mondialiste en faveur d’un “nouvel ordre mondial” est une arme à double tranchant qui pourrait très bien finir par les anéantir. Alors qu’ils tentent de lancer leur programme de réinitialisation, ils sont de plus en plus exposés ; ils ne peuvent plus se cacher dans la sécurité de l’ombre et il n’y a pas de retour en arrière une fois le processus lancé. Une fois que les mondialistes se font connaître, ils doivent soit prendre rapidement le contrôle par un chaos artificiel et s’effondrer, soit faire face à un châtiment qui pourrait éliminer une cabale qu’ils ont mis des siècles à construire. Les vampires doivent faire du reste du monde un endroit sombre avant de quitter l’ombre, sinon ils risquent de mourir à la lumière du jour.

Il existe deux écoles de pensée dans le mouvement pour la liberté ; l’une suggère que l’agenda mondialiste est fixe et imparable et que le mieux que l’on puisse faire est de survivre. La seconde suggère que la réinitialisation peut être arrêtée et que les mondialistes peuvent être traduits en justice. Je suis dans les deux camps.

Certains aspects de la réinitialisation sont en effet fixes et ne peuvent pas être annulés. Par exemple, de nombreuses économies nationales, dont les États-Unis, sont en plein effondrement stagnant et rien ne peut être fait pour y remédier. Il y a dix ans, nous aurions peut-être pu changer de cap, mais aujourd’hui, il est trop tard. La douleur peut être réduite si les gens mettent rapidement fin à leur dépendance vis-à-vis du système et créent leurs propres réseaux commerciaux localisés, mais l’économie telle que nous la connaissons actuellement est morte et ne reviendra pas de sitôt.

Je ne vois cependant pas cela comme une victoire pour les élites. Faire chuter l’économie est une chose, la reconstruire dans la dystopie collectiviste qu’ils veulent désespérément en est une autre. Tout dépend de ceux qui reconstruisent ; peut-être que ce sera eux, peut-être que ce sera nous.

Je vois ces jours-ci des signes encourageants qui montrent que la remise à zéro des mondialistes n’est PAS une chose sûre, et ceux qui connaissent mon travail savent que je n’ai jamais été d’un optimisme mal placé. Plus précisément, l’exploitation de la réponse à la pandémie comme moyen d’imposer de nombreuses restrictions draconiennes ne semble pas se dérouler exactement comme les élites l’avaient prévu.

Je dois me pencher sur Event 201 pour vraiment évaluer la situation, car ce que les élites avaient prévu et ce qui s’est passé ne correspondent pas complètement. Pour ceux qui ne le savent pas, Event 201 était une sorte de “jeu de guerre” organisé par les mondialistes du Forum économique mondial et de la Fondation Bill et Melinda Gates. Le scénario ? Une pandémie d’un coronavirus qui se propagerait comme un feu de forêt et tuerait 65 millions de personnes, selon les prévisions. La simulation s’est déroulée quelques mois seulement avant que la réalité ne se produise au début de l’année 2020.

Dans l’année qui a suivi l’épidémie, les mondialistes ont tenté d’appliquer presque tous les plans qui ont été exposés lors d’Event 201, y compris l’utilisation des médias sociaux pour censurer ou restreindre toute nouvelle ou information en dehors du récit approuvé par l’establishment (oui, le contrôle du récit a été discuté en détail lors d’Event). Klaus Schwab, du Forum économique mondial, a constamment et avec enthousiasme applaudi la crise pandémique comme une “parfaite opportunité” d’instituer le “Grand Reset” dont les mondialistes parlent depuis tant d’années.

Malheureusement pour eux, le virus n’a pas été aussi meurtrier qu’ils semblent l’espérer. Avec un taux de mortalité bien inférieur à 1 % pour toute personne en dehors d’une maison de retraite avec des conditions préexistantes, l’establishment a maintenant été forcé de gonfler les chiffres de l’infection comme moyen de terroriser la population, car les chiffres de la mortalité ne sont pas suffisants pour convaincre les gens de céder volontairement leurs libertés. Le taux de mortalité par infection (IFR) pour le Covid 19, sans compter les décès dans les maisons de retraite avec des conditions préexistantes, n’est que de 0,26% des personnes infectées.

Un mème propagandiste circule ces jours-ci, qui tente d’exagérer le danger de décès dû au Covid, et il se présente un peu comme suit :

“Le Covid a tué plus de gens que la guerre du Vietnam et les guerres du Golfe réunies en une seule année, donc vos libertés sont confisquées…”

C’est un sujet de discussion idiot, mais heureusement, personne n’y croit.

Plus de 40 % des décès dus au covid sont des personnes qui sont déjà malades et sur le point de mourir de toute façon. (Et non, refuser de porter un masque n’est pas la même chose que d’approuver les “comités de la mort”, parce qu’un comité de la mort est un groupe de socialistes qui refusent de traiter les personnes à risque en raison de leur âge. Personne ne suggère de refuser un traitement aux personnes âgées, et elles ont toujours la possibilité de rester en quarantaine si elles craignent d’être infectées. Elles sont déjà à la retraite et bénéficient de la sécurité sociale. Peut-être que si nous voulons stimuler, l’argent du renflouement devrait aller aux personnes les plus à risque afin que le reste d’entre nous puisse continuer à mener une vie normale) ?

Des centaines de milliers de personnes meurent chaque année de maladies et d’affections telles que la grippe, le rhume et la pneumonie. Pourtant, la perspective d’abandonner la Déclaration des droits, de se soumettre à des fermetures économiques et de porter une muselière sur le visage où que nous allions n’a jamais été évoquée auparavant.

Pourquoi devrions-nous demander à 99,7% des Américains ou du monde d’accepter la tyrannie médicale juste pour que 0,26% de la population se sente en sécurité ? Les personnes qui remettent en question les mandats sont qualifiées d’”égoïstes”, mais même si je faisais partie des personnes susceptibles d’être contaminées par le virus, je n’exigerais JAMAIS que 99% de la population s’incline devant le totalitarisme au cas où je vivrais encore un peu. Ce serait égoïste.

Alors que de plus en plus d’études et de données sont publiées, les mandats de ports de masques sont également remis en question. Bien que les Big Tech aient cherché à supprimer ou à censurer les études qui vont à l’encontre du discours dominant, cela n’a fait qu’amener davantage de personnes à s’interroger sur les motivations des gouvernements qui font pression sur les mandats. Après tout, les grands médias continuent de dire que nous devrions “écouter la science”, mais ils ignorent ou censurent la science. Ainsi, si la réponse à la pandémie n’est pas basée sur la science, alors il ne doit s’agir que de contrôle.

Beaucoup d’Américains ne sont pas aussi stupides que les élites le pensent. Ils voient les incohérences dans la rhétorique et les données et ils sont de plus en plus enclins à refuser de se conformer. C’est peut-être la raison pour laquelle l’establishment se précipite soudainement sur au moins deux vaccins contre le Covid en l’espace de six mois ; ils doivent mettre en route la phase de vaccination du Grand Reset avant que trop de gens ne sautent du train fou de la panique.

La ruée vers le vaccin et les allégations d’efficacité de 94% à 95% de Pfizer et de Moderna sont suspectes. L’efficacité moyenne de la plupart des vaccins est d’environ 50 % ou moins, et il s’agit de vaccins ayant fait l’objet de centaines d’essais et ayant été utilisés pendant des années. D’une manière ou d’une autre, Pfizer et Moderna ont tous deux réussi à produire un vaccin contre un virus de type SRAS alors que plusieurs gouvernements ont essayé pendant plus d’une décennie de produire des vaccins contre le SRAS en Chine sans succès, et qu’ils ont pu atteindre une efficacité de 95 % ?

Beaucoup de gens ne croient pas à l’histoire du vaccin, et c’est peut-être la raison pour laquelle les élites se lancent si rapidement dans la vaccination. Considérez ce fait :

De nombreux sondages indiquent qu’au moins un Américain sur trois prévoit de refuser le vaccin contre le Covid lorsqu’il sera mis à la disposition du grand public. 60% des Américains ont déclaré dans des sondages qu’ils ne prendront pas le vaccin à moins qu’il ne soit prouvé qu’il est efficace à 75% au moins.

Je pense que nous avons ici notre explication de la manne vaccinale. Les élites savent qu’un tiers des Américains (et probablement des Européens) ne prendront pas le vaccin, quelle que soit la propagande qu’ils diffusent. Elles savent également que 60 % des Américains ne prendront probablement pas le vaccin s’ils ne peuvent pas démontrer un taux d’efficacité d’au moins 75 %. Ni Moderna ni Pfizer n’ont en fait produit de preuve que leurs vaccins sont capables d’empêcher une maladie grave ou de mourir du Covid, de sorte que leur taux d’efficacité est basé sur des “projections” de réussite selon leurs essais minimaux. En d’autres termes, le taux d’efficacité de 95% est totalement arbitraire.

Pourquoi ont-ils choisi un chiffre aussi élevé au lieu d’un taux plus réaliste de 50 à 60 % ? Parce que les sondages disent qu’ils ont besoin d’un taux d’efficacité épique pour convaincre les Américains de prendre le vaccin. Je pense que c’est vraiment aussi simple que cela.

Les Américains sont sceptiques à l’égard des vaccins pour un certain nombre de raisons. Le fait qu’ils soient testés de façon minimale et qu’ils soient distribués à la hâte en moins d’un an est l’une des raisons. Le fait que le gouvernement et les médias ont été pris à censurer ou à mentir sur les données du Covid est une autre raison. Les gens ne font tout simplement pas confiance aux élites, et qui peut les blâmer ? Qui ferait confiance à une cabale de psychopathes pour leur injecter un cocktail viral inconnu ? Peut-être que leurs intentions ne sont pas aussi pures ?

Le public a raison de se méfier. Un ancien vice-président de Pfizer, le Dr Michael Yeadon, parmi d’autres professionnels de la médecine, a récemment averti que les vaccins n’ont pas été testés de manière adéquate et qu’il existe un risque de “stérilité indéfinie” pour les femmes qui prennent le vaccin contre le Covid actuel en raison d’une réponse auto-immune dommageable. En d’autres termes, le vaccin pourrait rendre de nombreuses femmes stériles et incapables d’avoir des enfants.

C’est peut-être ce que Bill Gates voulait dire lorsqu’il a déclaré dans son Ted Talk que “les vaccins et les services de reproduction” pourraient contribuer à réduire la population de la Terre de 10 à 15 % afin de “stopper le réchauffement climatique”.