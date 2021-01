Lin Wood, le célèbre avocat pro-Trump, largue une bombe dévastatrice

« Suite au refus des juges de donner suite aux innombrables plaintes du camp Républicain, alors que les preuves de fraude sont aussi nombreuses qu’accablantes, l’avocat Lin Wood affirme qu’une multitude de décideurs et de juges sont victimes d’un chantage monstrueux, qui leur interdit de donner raison à Donald Trump et de barrer la route à Joe Biden.

Il détient les preuves d’un horrible complot mondial, ainsi que la clé de décryptage des fichiers vidéos impliquant de nombreuses personnalités.

Le monde entier serait contrôlé par des extorsions et des chantages pédophiles, qui piègent des gens influents et des décideurs, totalement soumis à leurs maîtres chanteurs.

Lin Wood cite le cas du juge Roberts, chef de la Cour suprême, une cible qui serait totalement sous influence, ce qui explique ses décisions consternantes qui trahissent les États-Unis.

Ce que dit Lin Wood dans ses tweets est terrible. Je cite :

“Le juge John Roberts et une multitude de personnages puissants dans le monde entier sont victimes de chantage, dans le cadre d’un horrible plan, impliquant le viol et le meurtre d’enfants capturés, sur bande vidéo”.

Chacun pensera ce qu’il veut de ces affirmations.

Mais selon radio Québec, Lin Wood n’a rien d’un obscur illuminé recherchant la notoriété. C’est un très grand avocat, une célébrité du barreau.

Est-ce là l’arme fatale de Trump pour le 6 janvier ? Un déballage dévastateur qui pousserait des légions d’élus et de juges à la démission ? Mystère.

Tout cela sent le soufre et fait penser à l’affaire Jeffrey Epstein et son réseau de prostitution de mineures, impliquant des grands de ce monde.

Epstein est mort mystérieusement dans sa cellule… mais selon Lin Wood, il serait encore vivant !

Que vous dire de plus ? Lisez le lien et visionnez la vidéo ci-dessus, pour vous faire votre propre opinion.

On nage dans l’horreur, mais nul ne peut affirmer que c’est la vérité s’il n’a pas vu les vidéos.

Si tout est vrai, c’est du très lourd, et beaucoup d’élus et de juges doivent mal dormir. Mais reste à savoir comment Lin Wood entend s’en servir pour aider Trump. Attendons…

Cela dit, Lin Wood prend des risques. Au pays des 300 millions d’armes à feu, une balle “perdue” est vite arrivée ».

Jacques Guillemain, Riposte Laïque, le 5 janvier 2020

