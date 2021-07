Inversion accusatoire : la marque de la « Bête »

Ecoutez ce prétendu président de tous les Français accuser de « cynisme » et de « manipulation » ceux qui résistent à sa folie totalitaire, victimes de ses mensonges et manipulations répétés depuis le début de la farce covidienne. Les Français qu’il asservit et divise délibérément pour parvenir à ses fins diaboliques, ce maître-trompeur les appelle à « l’unité » et à « l’esprit de résistance contre le virus » ! Satan, déguisé en ange de lumière, est décrit comme le « prince des faussaires » et le « père du Mensonge » (Jean 8 : 44). Jusque dans son prénom (« Dieu avec nous »), Emmanuel Macron pourrait être son fils. OD

Polynésie 1ère, 25 juillet 2021

« Si on aime sa propre liberté et si on respecte les autres, le seul geste à faire c’est se faire vacciner ».

« Ce que je vous dis repose sur la science »

