Au bord du gouffre

Le 12 juillet, le bestiau possédé et pervers narcissique qui sert de « président » à la ripoublique « française », a annoncé l’injection obligatoire pour tous.

C’était prévisible… sauf que ladite obligation ne pouvant pas être imposée frontalement, à cause de la quinzaine de traités qui lui fait barrage, la marionnette psychopathe de l’oligarchie mondialiste devait trouver un biais.

C’est chose faite : ces fous furieux menacent simplement de licenciement une grande partie de la population si elle refuse l’injection. En cerise sur le gâteau, il y a aussi l’instauration d’un passeport vaccinal, rebaptisé « pass sanitaire » (LOL), y compris pour les gamins à partir de 12 ans. Pour les commerçants qui refuseraient d’imposer le « pass » à l’entrée de leur boutique, 45.000 euros d’amende et 1 an de prison. Ne parlons pas de la mise en « isolement forcé » pendant 10 jours de toute personne qui aura eu un test PCR positif, sous surveillance policière. A ce propos, les « forces de l’ordre » sont exemptées de l’obligation vaccinale… on voit bien pourquoi.

Pour ceux qui seraient récalcitrants, il reste le test PCR, cette saloperie d’écouvillon, dangereux de surcroît, qu’on vous enfonce dans le nez, et dont on sait que 1) il n’a jamais été conçu, selon les propos mêmes de son inventeur, pour servir de test diagnostique, et 2) qu’en raison de manipulations (nombres de cycles d’amplification) inhérentes à son principe il présente environ 94% de faux positifs et constitue donc une aberration statistique qui ferait hurler de rire si l’époque s’y prêtait n’importe quel biostatisticien.

Là aussi, tout est blindé en amont, pour ceux qui auraient des velléités à se soumettre au « pass » mais non au « vaccin » : Macron a prévu de dérembourser ces « tests », qui de fait deviennent inaccessibles à 99% de la population, du moins à la cadence où ils sont imposés, c’est à dire tous les 2 jours !

Voilà comment on impose la « vaccination » sans avoir une seule fois prononcé le mot « obligation » et sans tomber sous le coup des lois précitées.

L’alternative pour une grande partie de la population française est donc le « vaccin », ou bien : la perte de l’emploi, l’impossibilité d’exercer en France pour les personnels de santé, et pour tous une grande difficulté à acheter les biens essentiels à la vie, et l’impossibilité d’accéder aux soins hospitaliers, ce qui est certainement la discrimination la plus criminelle du lot puisque cela condamne à une mort certaine les non-« vaccinés » qui auraient besoin d’être hospitalisés.

Nous voici donc rendus au bord du gouffre, de l’explosion.

Les réseaux sociaux se sont levés en bloc, évidemment, hormis les 15% de moutons irrécupérables ET haineux qui voudraient assassiner, la bave au lèvres, les gens qui persistent à rappeler le principe divin d’inviolabilité du corps humain.

Je suppose que Macron dort tout habillé, et que l’hélicoptère est prêt à décoller.

Que veut au juste ce taré ? Telle est la question.

Cependant, je note que parmi les centaines d’articles ou de réactions que je lis et visionne en ce moment, beaucoup d’argumentaires sont erronés du point de vue stratégique : ils refusent le « vaccin » obligatoire parce qu’il est inefficace, nocif voire mortel, et qu’il y a un agenda caché plus qu’affolant derrière tout cela. Ce n’est pas ainsi qu’il faut procéder.

Il suffit de dire que MÊME si ce vaccin était la panacée, totalement efficace, et sans aucun effet secondaire, il resterait ESSENTIEL de refuser son injection OBLIGATOIRE.

Tout d’abord, rappelons un principe de droit divin que les satanistes au pouvoir nient effrontément : personne n’a le droit de disposer de mon corps, de ma santé, de m’administrer un médicament ou autre contre traitement ma volonté.

Personne n’a le droit de m’y contraindre par les pressions, la séduction, le chantage, la menace, comme cela est prévu via cette obligation déguisée.

Il est d’ailleurs « amusant » que ces mêmes mondialistes-satanistes qui arguent d’un prétendu droit des femmes à faire ce qu’elles veulent de leur corps pour justifier et imposer le meurtre des bébés à naître, le nient totalement, ce droit, lorsqu’il s’agit de traitement pseudo-médical forcé. Mais Satan est Père du Mensonge et homicide dès le commencement, et ceux qui ne voient toujours pas ce qui est à l’oeuvre depuis que la folie covidique s’est emparée de la planète me semblent définitivement incurables.

Je l’avais dit dès le début, ici et ailleurs : dès qu’on commence à accepter les exigences d’un maître chanteur, on est FOU-TU. Il ne fallait pas accepter la muselière, il ne fallait pas accepter les « confinements ». Les Français ont TOUT accepté, j’ai crié, hurlé dans le désert, et tous les autres lanceurs d’alerte de même. Maintenant, c’est nous qui assumons les conséquences de votre lâcheté et de votre stupidité, comme le prévoyait Pierre Hillard (« Mourir à cause de cons, ah non ! »)

Quelques avocats se sont saisis du dossier, mais ils semblent assez pessimistes sur l’issue légale de la chose, attendu que les satanistes au pouvoir rétorqueront qu’il n’y a aucune « obligation », comme je l’écrivais plus haut.

La raison en est que ce qu’on appelle « droit » en ripoublique est une espèce de joute verbale si dépourvue de tout fond et si uniquement attachée à la lettre du texte, que n’importe quel pharisien de l’époque de NS en pâlirait d’envie. Ce prétendu droit a ainsi été entièrement déconnecté de toute morale, de toute notion de bien et de mal…il n’y a donc reconnaissons-le froidement pas grand’chose à en attendre.

Pour ma part, je me place exclusivement sur le plan de la morale, où seules les notions de Bien et de Mal ont un sens, et où toute prétendue loi civile qui prétendrait s’en affranchir n’a aucune valeur et ne mérite aucun respect.

Finissons donc sur quelques considérations morales, puisque nous n’avons guère de prise sur les événements en cours et que c’est de cela seul qu’il nous sera demandé compte au jour du Jugement.

Les Catholiques qui seraient tentés de recevoir l’injection pour « survivre » doivent examiner attentivement les deux points suivants, si toutefois les points médicaux évoqués ci-avant ne leur avaient pas suffi pour se résoudre à souffrir n’importe quoi plutôt que d’accepter l’injection.

Il me semble en effet difficile de se faire « vacciner » sans commettre deux péchés mortels, pour dire les choses sans détour.

Le premier réside dans le fait que les « vaccins » sont élaborés à partir de « matériel d’avortement », comme disent les bouchers aux manettes, et il est inutile que je m’étende là-dessus puisque des religieux l’ont fait exhaustivement et bien mieux que je ne le pourrais faire.

Le second est plus « subtil » si on veut, mais enfin : est-il licite selon vous de mettre sa vie en danger en jouant à la roulette russe ? Or qu’est-ce que cette injection sinon une roulette russe ? Ceux qui ne meurent pas tout de suite ou ne restent pas paralysés ou handicapés, qu’adviendra-t-il d’eux d’ici 3 mois, 1 an, 5 ans ? Nous n’en savons rien, mais il n’a pas manqué de chercheurs pour nous faire part de leurs craintes, et encore le mot est faible, pour l’avenir de ces personnes. Au pire nous pouvons donc qualifier le fait de recevoir volontairement l’injection d’une forme de suicide, et au mieux nous pouvons dire que ceux qui se prêtent à cette infâmie tentent Dieu.

La mort arrive fatalement un jour pour chacun de nous, et pour ma part, comme je l’écris ici depuis le début de cette fin grotesque du monde, je préfère mourir en n’ayant jamais abdiqué ma volonté : Macron et ses maîtres peuvent certes tuer mon corps, mais ils ne peuvent en aucune façon atteindre et posséder ma volonté.

Et vous, quel choix faites-vous ?

La Mésange, Vu, lu, entendu, le 16 juillet 2021

