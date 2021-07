Israël : et si le vaccin… favorisait les “Covid longs” ?

Aïe, aïe. Ça pique.

Israël est un pays important car ce fut le premier à vacciner massivement sa population (lancement de l’opération le 19 décembre).

Il est donc aux premières loges… Une sorte de vigie couillonavirale.

Vous voulez voir le futur ? Regardez Israël.

Outre les données démontrant une baisse continue et rapide de l’efficacité du produit de Pfizer (la 3ème dose est actée), et la hausse des cas de variant indien… d’autres chiffres inquiétants commencent à sortir.

Vous connaissez le slogan publicitaire : le vaccin réduit les formes graves.

Mais si, en plus… il augmentait les formes… longues ?

La tuile. 🙂

“But I have to say that nearly 20% had persistent symptoms for over 6 weeks, what we call ‘long COVID.’ Some had loss of taste or smell, others had severe fatigue, a few couldn’t come back to work after six weeks, which I would say raises concern,” Regev-Yochay said.

Regev-Yochay noted that the research preceded the arrival of the now-dominant Delta variant in Israel but argued that the findings are still relevant in highlighting general patterns among vaccinated populations.