Youpi, dans quelques mois, votre voiture sera interdite !

Au détour d’une récente émission de SudRadio (dont la vidéo est disponible sur Youtube) qui m’a été signalée par un lecteur que je remercie au passage, on apprend, atterré, que dans quelques mois à deux ans tout au plus, plus de la moitié des véhicules français ne pourront plus du tout rouler en France. Parions que ceci va mettre un peu d’animation dans ce calme pays !

En effet, dans les prochains mois, plusieurs législations vont entrer en force pour aboutir, d’ici 2025, à la mise en place concrète de « ZFE », ces Zones à Faible Émission, dans lesquelles la circulation sera drastiquement contrôlée, restreinte voire carrément interdite.

Cette information n’est pas nouvelle. Elle circule un peu, ici ou là, à la faveur d’un petit articulet dans l’une ou l’autre presse paresseuse, mais il faut se rendre à l’évidence : lorsque ces informations doivent se comparer avec une bonne empoignade Zemmour-Mélenchon, elles n’intéressent personne et n’ont donc que la place d’un petit entrefilet. Il faut aussi ajouter que les lois correspondantes ont été votées pendant la période de crise sanitaire, en catimini et sans l’indispensable relai médiatique qui aurait dû accompagner ce genre de mesure dont l’impact sur tous les Français promet d’être cataclysmique. Que voulez-vous, les journalistes avaient une autre propagan information à faire passer.

C’est une erreur puisqu’en pratique, la plupart des Français (48% dans un premier temps, puis 80% très vite ensuite) vont être directement concernés.

D’une part, géographiquement, toutes les villes de plus de 150.000 habitants seront rapidement toutes impliquées dans cette nouvelle régression de nos libertés. Et mine de rien, cela en fait, du territoire couvert par ces interdictons ! Se déplacer dans le pays, ce qui se fait traditionnellement d’une agglomération à une autre, va devenir proprement impossible.

D’autre part, concrètement, ces ZFE reviennent à interdire certains types de véhicules en fonction de leur âge et de leur motorisation. Et lorsqu’on analyse l’ampleur des mesures qui seront inéluctablement d’application (c’est voté mes enfants, c’est dans la boîte, plus de recul possible, youpi !), on se dit qu’il pourrait y avoir quelques tensions de surface dans la société française.

Jugez plutôt : déjà appliquées dans certaines métropoles comme Lyon, Grenoble ou Paris (ici, on parle bien de métropole, donc pas la ville seulement mais toute la région autour), ces règles interdiront très prochainement (fin 2022, dans quelques mois, donc) la circulation des véhicules Crit’air 3, 4 et 5 soit 48% du parc automobile français actuellement. Fin 2024, ce sont les véhicules Crit’air 2 qui seront à leur tour concernés, soit 80% du parc actuel.

Bordeaux, Reims, Lyon, et finalement toutes les agglomérations françaises seront emberlificotées dans cette nouvelle hystérie écologiste.

Vous avez aimé la ségrégation sociale à base de pass sanitaire ? Alors vous allez adorer la ségrégation sociale à base de Crit’air !

