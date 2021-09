Lettre ouverte aux assassins d’enfants

par Alain Tortosa

A partir de jeudi ce n’est plus « la bourse ou la vie » mais « la santé ou la vie » … pour les enfants français de 12 à 17 ans.

Pass sanitaire obligatoire pour vivre, aller à la piscine, au cinéma ou au restaurant…

Officiellement tout enfant de 12 ans ou plus devra être vacciné pour pouvoir avoir une vie d’ado. J’imagine que quelques crétins manipulateurs, corrompus ou de mauvaise foi pourraient rajouter « mais non ils peuvent faire un test PCR ! »

Un test PCR invasif et dangereux toutes les 72 heures et qui sera facturé 44 euros dès le 15 octobre, vous appelez cela un choix ?!

Notez que je n’aborderai pas ici l’aspect légal ou illégal de la vomissure (il n’y a pas de décret d’application pour les mineurs à ce jour mais cela n’empêche pas la propagande).

Pourquoi obligez-vous les enfants à la « vaccination » ?

Si l’on en croit votre incessante propagande que vous matraquez depuis des mois, c’est pour mettre fin à la fameuse « pandémie ».

Il existe bien encore ici et là parmi vous quelques pourritures pour faire croire que le Covid peut toucher n’importe qui et que des enfants peuvent être hospitalisés…

Certains osent même parler de « Covid long » pour une population qui généralement ne fait que des Covid asymptomatiques.

Notons que vous avez réussi à inventer depuis l’année dernière la « maladie sans symptôme et sans risque » ce qui d’un point de vue marketing est assez « merveilleux« .

Bref, il est quand même majoritairement reconnu, même dans les sphères les plus corrompues, que le Sars-cov2 et ses variants sont totalement inoffensifs pour les enfants.

Donc vous actez sans sourciller que :

« La vaccination des enfants est uniquement un acte SO-LI-DAI-RE »

« Les enfants DOIVENT se vacciner pour sauver des personnes âgées en fin de vie ou des malades »

Sur le papier cela pourrait presque se défendre si…

Et c’est bien là le problème, les « SI » sont délirants dans cette affaire.

Vous, âmes damnées, reconnaissez que le risque lié aux injections n’est pas NUL.

Vous allez jusqu’à trouver publiquement acceptable, quand bien même le risque serait de 1 sur 1 million, que des enfants aient des séquelles à vie ou meurent pour espérer sauver… des vieux !

C’est acté.

Dans votre « nouveau monde », la « solidarité » veut que l’on puisse sacrifier quelques enfants au bénéfice hypothétique d’adultes en fin de vie interdits de traitements.

La publicité gouvernementale que vous cautionnez ne se cache même pas pour dire aux enfants qu’ils doivent protéger « papi ou mamie » avec des masques ou des injections.

Comment font papi et mamie pour l’accepter ?

Comment font papi et mamie pour ne pas être dans la rue et dire NON ?

Comment font papi et mamie pour se regarder encore dans un miroir ?

Le bénéfice du doute que l’on aurait pu vous accorder au début a fondu comme neige au soleil depuis bien longtemps.

Votre propagande nous a convaincus qu’un ARN messager expérimental était ce qu’il y avait de plus sûr pour les injections y compris pour des enfants !

Que l’on était « certain » de son « innocuité » car injecté à plus d’un milliard d’humains !

Mais aujourd’hui et à la veille de la mise en œuvre de cette loi inique et criminelle…

Criminelle car elle conduit inexorablement à TUER sciemment des enfants pour un dessein que j’ignore.

Vous SAVEZ que « l’injection » massive n’est PAS de nature à stopper la contamination.

massive n’est PAS de nature à stopper la contamination. Vous SAVEZ que l’immunité de masse est un leurre ou une tromperie.

Votre entreprise est d’autant plus criminelle et préméditée que vous savez que la « vaccination » des enfants n’a RIEN de solidaire et qu’elle ne permettra pas d’arrêter l’épidémie.

Pire encore :

Vous SAVEZ que ces injections sont potentiellement mortelles à court terme.

Vous SAVEZ que des enfants sont déjà morts de ces injections.

Vous SAVEZ qu’il y a notamment des problèmes menstruels chez les jeunes filles.

Vous SAVEZ qu’il y a des risques sur la fertilité.

Vous SAVEZ qu’il y a des risques à long terme que nous ne maîtrisons pas !

Des parents incitent leurs enfants ou cèdent à leurs demandes d’injection.

Telle une loterie macabre leurs enfants seront peut-être les « heureux » gagnants dont le premier prix est la MORT et le prix de consolation un handicap à vie !

Et pour quoi ?

Pour aller à la piscine avec les copains ?

Pour aller au cinéma avec les copains ?

Pour aller au restaurant avec les copains ?

Et c’est là que l’on touche du doigt votre cynisme et votre absence totale d’humanité ou d’empathie, vous les décideurs.

Vous savez à quel point il est important à l’adolescence de faire partie du groupe et à quel point le rejet est difficile à vivre à une période de la vie où l’on se cherche.

Vous FORCEZ les enfants à jouer à la roulette russe pour pouvoir vivre leur vie d’ado et en plus vous les habituez à présenter un QR-code pour ce qui touche au quotidien.

Vous les tuez DEUX FOIS :

Une fois par l’injection d’un poison.

Et une autre fois par l’annihilation du sentiment ou de la conscience de la liberté.

Vous êtes à vomir, vous les décideurs, vous les politiques, vous les médecins complices et vous les médias à la botte.

Tous sans exception, vous avez du sang d’enfants sur les mains et ce n’est pas avec du gel hydroalcoolique que vous pourrez l’enlever.

Alain Tortosa, La chaîne humaine, le 28 septembre 2021

(via Réseau International)