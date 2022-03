[Rappel] Les élites ne veulent pas la guerre nucléaire mais une nouvelle monnaie de réserve mondiale

[Article de Brandon Smith publié le 31 octobre 2016]

L’opposition Est/Ouest (monde libre, multipolaire contre Empire du chaos) n’est qu’un leurre, une mise en scène des élites mondialistes pour favoriser la fin du dollar américain et l’avènement de leur nouveau système monétaire totalement centralisé. C’est la thèse de Brandon Smith, un brin “complotiste” et désespérant, qui pense que Trump sera élu président le 8 novembre mais que cela ne changera rien. Au contraire même, sa victoire pourrait hâter le processus de redistribution des cartes. OD

« La chose intéressante quand vous travaillez dans l’économie alternative est qu’inévitablement, vous deviendrez la Cassandre désignée. Vous pouvez présenter des faits sur le terrain et la réalité derrière les chiffres, mais la plupart de ce que vous avez à raconter ne sera pas agréable à entendre. Les économistes alternatifs sont condamnés à être étiquetés comme «catastrophistes». Et c’est vrai…



La vérité est telle qu’elle est, et parfois ça choque des gens obsédés par un positivisme excessif et une naïveté autour de la croissance des marchés. Cependant, aussi mauvaises que nous semblent les perspectives, nous ne posons pas nécessairement les options les plus laides sur la table.

Il existe une tendance indéniable de certains au sein du mouvement de la liberté d’imaginer une fin de jeu de style Mad Max pour ce château de cartes sans cesse croissant. Autrement dit, ils ne voient comme seule issue plausible qu’une vision apocalyptique et un holocauste nucléaire qui correspond bien à leur idée. Dans de nombreux cas, l’argument est parfois présenté que la troisième guerre mondiale est dans l’intérêt des élites mondiales qui chercheraient un catalyseur pour leur soi-disant «nouvel ordre mondial».

Cela ne veut pas dire que je ne pense pas que la troisième guerre mondiale soit une possibilité. Elle existe. Mais je reste plutôt sceptique sur l’utilité d’une guerre nucléaire pour les élites. Principalement parce que tout ce à quoi elles prétendent ouvertement et qu’elles espèrent accomplir peut l’être sans les armes nucléaires.

