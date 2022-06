Vaccino-cata au Royaume-Uni : 4 milliards à la poubelle !

Les injections ne fonctionnent plus.

Et les gouvernements covidéments se retrouvent au pied du mur.

Ils ont acheté des gazillons de doses de ces produits… qui ne sont pas utilisées, plus utilisables… et qui donc finiront à la benne.

Même les Africains n’en veulent pas (on a bien essayé d’écouler des stocks, l’OMS conjure le tiers-monde d’accepter le dosage… ils n’en ont rien à foutre et ils ont bien raison).

The U.K. has used just 142 million of the stockpile of 650 million vaccine doses it purchased, leaving an estimated £4 billion worth of vaccines unused and, at current levels of take-up, likely going to waste (source)