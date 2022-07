Un procès historique vient d’être remporté aux Etats-Unis par les soignants suspendus. Une première victoire qui va s’étendre à tous les cabinets d’avocats du pays et coûter très cher aux entreprises qui ont appliqué les mesures discriminatoires aux non-vaccinés.

Le 19 juillet 2022, Liberty Counsel (qui est une organisation pour la liberté religieuse) a gagné le premier procès à l’échelle nationale pour les travailleurs de la santé sur l’obligation vaccinale covid, pour plus de 10,3 millions de dollars. Le règlement du recours collectif contre les hôpitaux de Chicago NorthShore est au nom de plus de 500 travailleurs de la santé qui ont été illégalement victimes de discrimination et se sont vu refuser des exemptions religieuses concernant la vaccination covid. Le règlement convenu a été déposé le 19 juillet 2022 devant le tribunal fédéral du district nord de l’Illinois.

À la suite du règlement, NorthShore paiera 10 337 500 $ pour indemniser ces employés de la santé qui ont été victimes de discrimination religieuse et qui ont été punis pour leurs croyances religieuses contre la prise d’une injection associée à des cellules fœtales avortées. Il s’agit d’un règlement de recours collectif historique, le premier du genre, contre un employeur privé qui a illégalement refusé des centaines de demandes d’exemption religieuse aux vaccins covid-19.

HISTORIC WIN FOR MEDICAL FREEDOM!

Health care workers win $10.3 MILLION settlement in class action lawsuit over COVID shot mandate. https://t.co/MdkUdndAYw — Liberty Counsel (@libertycounsel) July 29, 2022

Le règlement doit être approuvé par le tribunal de district fédéral. Les employés de NorthShore qui se sont vu refuser des exemptions religieuses recevront un avis du règlement et auront la possibilité de commenter, d’objecter, de demander de se retirer ou de soumettre un formulaire de demande de paiement sur le fonds de règlement, le tout conformément aux délais qui seront fixés par le tribunal.

Dans le cadre de l’accord de règlement, NorthShore modifiera également sa politique illégale « pas d’accommodements religieux » pour la rendre conforme à la loi et pour fournir des accommodements religieux à chaque poste dans ses nombreuses installations. Aucun poste dans une installation de NorthShore ne sera considéré comme interdit aux salariés non vaccinés avec des exemptions religieuses approuvées.

De plus, les employés qui ont été licenciés en raison de leur refus religieux des vaccins covid seront éligibles à la réembauche, s’ils postulent dans les 90 jours suivant l’approbation du règlement final par le tribunal, et ils conserveront leur niveau d’ancienneté précédent.

Lire la suite sur Le Média en 4-4-2