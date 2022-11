Masque : les charlatans du Covid reviennent à la charge

Le grand n’importe quoi revient avec l’automne. Comme prévu… Et alors même qu’il a été prouvé, concernant les masques, que non seulement ils ne servent à rien contre les virus grippaux, mais qu’ils peuvent tuer ceux qui les portent. Les criminels de la caste politico-sanitaire n’ont pas renoncé à leur Plandémie sur 10 ans. Le problème pour Macron, c’est qu’il ne dispose plus de la majorité à l’Assemblée pour imposer un « état d’urgence sanitaire ». D’où les rumeurs sur une prochaine dissolution… OD

Le masque « redevient nécessaire » « dans les espaces fermés » selon l’Académie de médecine

Covid-19, grippe, bronchiolite… L’Académie de médecine plaide pour un retour du port du masque chirurgical « dans les espaces fermés accueillant du public », et notamment les transports en commun.

Covid-19, grippe, bronchiolite… A l’approche de l’hiver, le masque « redevient nécessaire », selon l’Académie de médecine, l’instance censée porter le consensus médical en France. L’institution plaide pour un retour du port du masque chirurgical « dans les espaces fermés accueillant du public », et notamment les transports en commun.

C’est la situation sanitaire en France qui pousse l’Académie de médecine a faire cette recommandation dans un communiqué publié mercredi 2 novembre. Une huitième vague de Covid-19 qui se stabilise « à un niveau élevé », une « épidémie de grippe saisonnière précoce se précise » et « la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans est passée en phase épidémique sur l’ensemble du territoire ».

« La situation sanitaire n’exige pas actuellement de revenir aux mesures obligatoires », estime l’Académie de médecin, mais elle « justifie également une réhabilitation des mesures barrière, délaissées depuis la fin de l’état d’urgence sanitaire le 31 juillet 2022 », telles que l’utilisation « systématique » de gel hydroalcoolique dans les lieux accueillant du public.

Elle préconise ainsi le port d’un masque FFP2 « dans les espaces publics clos » pour les personnes âgées ou porteuses de comorbidités, pour l’entourage et les professionnels de santé qui sont en contact avec des personnes vulnérables, ainsi que pour les femmes enceintes, « même quand elles sont à jour dans leurs vaccinations ».

Le masque chirurgical est lui recommandé pour tous dans les hôpitaux, les dispensaires, les centres de soins et les pharmacies, ainsi que « dans les espaces fermés accueillant du public », tels que les transports en commun « en période d’affluence ».

Une circulation du virus « toujours très active »

Santé publique France insiste aussi de son côté pour que « les gestes barrières, notamment le port du masque, restent nécessaires pour protéger les personnes âgées ou à risque de complications ». La vague actuelle de Covid en France, en cours depuis début septembre, est sur la pente descendante en matière de contaminations comme d’hospitalisations, Selon les chiffres les plus à jour, 42.025 contaminations ont été recensées jeudi 3 novembre. Quant aux hospitalisations, elles s’établissaient au total à 18.972.

Même avec cette accalmie, la circulation du virus est « toujours très active », prévient toutefois l’agence de santé publique, encourageant les personnes à risque –plus de 60 ans, notamment– à faire leur vaccination de rappel.

Orange actualités, le 6 novembre 2022

