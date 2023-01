Des funérailles expédiées en moins de deux heures, on n’avait encore jamais vu cela pour l’enterrement d’un Souverain Pontife, ne fût-il que « Pape émérite ». Mais avec François on peut s’attendre à tout et nous ne sommes jamais déçus. En colère, tristes, scandalisés même, mais jamais déçus.

Sur cette photo, ci-dessus, il paraît épuisé, vidé, lessivé, au bord de l’effondrement physique.

Et puis, le lendemain, le voici au balcon tout guilleret, photo ci-dessous, semblant être heureux de ne plus avoir à supporter, derrière lui, au-dessus de lui ?, ce pape horriblement conservateur qu’il vient d’expédier dans sa tombe sans un mot de compassion, sans une note sur sa vie, rien. Juste une fois, une toute petite fois, a-t-il accepté de prononcer le nom du Pape défunt.

Nous sommes à l’Epiphanie pourtant il semble que François ait ressuscité. Sur le FC, Oivas, un contributeur, semble avoir trouvé la raison de cette embellie papale : « Maintenant, il a les coudées franches« .

Ce qui n’augure rien de bon pour tout ce qui ressemble de près, ou de loin à la Tradition…

Sources : FC / MPI

