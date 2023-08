Hawaï. Lahaina a été détruite par une arme à énergie dirigée

par Edward Hendrie

Etrangement, des bâtiments qui auraient été détruits par un incendie sont entourés d’arbres épargnés par les flammes.

Il y avait des choses étranges à propos du prétendu incendie de forêt à Lahaina, Hawaï. Notamment, le porte-parole qui a expliqué ce qui s’est passé n’était PAS un responsable des pompiers ou quelqu’un du gouvernement local ayant des connaissances sur la lutte contre les incendies ou les urgences. Au lieu de cela, nous trouvons le général de division Kenneth Hara, le général commandant de la Garde nationale de l’armée d’Hawaï. Il a déclaré qu’il ne savait pas ce qui avait déclenché les incendies. Mais il a estimé que la faible humidité et les vents violents « créent les conditions des incendies de forêt ». C’est un général d’armée ; que sait-il des incendies de forêt ?



Il y a lieu de remettre en question l’affirmation du général. Le feu de forêt n’aurait de sens que si une forêt d’arbres entourait la ville de Lahaina. C’est le premier problème de l’histoire. Il n’y a pas de forêt à proximité de la ville. En effet, la photo satellite ci-dessous montre que les arbres les plus hauts près de la ville appartiennent à la Maui Kuaia Estate Cacao Farm. Les cacaoyers sont assez petits dont la hauteur varie entre 13 et 26 pieds. Mais ces arbres se trouvent de l’autre côté d’une autoroute à plusieurs centaines de mètres du bâtiment le plus proche.

Qu’en est-il des arbres dans la ville elle-même ? Il y a beaucoup d’arbres dans la ville. Mais quand on regarde les photos de la ville après l’incendie présumé, on constate que les arbres de la ville sont pour la plupart intacts. Étrangement, des bâtiments qui auraient été détruits par un incendie sont entourés d’arbres épargnés par les flammes.

Quelque chose d’autre se passe ici. Ce quelque chose d’autre est de l’énergie dirigée. Les bâtiments ont été détruits par des armes à énergie dirigée. Les armes à énergie dirigée utilisent des micro-ondes. Ils provoquent la destruction moléculaire des matériaux qui les absorbent ; le bois reste imperturbable car le bois absorbe très peu de rayonnement micro-ondes. C’est similaire à la façon dont vous pouvez mettre une assiette en carton dans un four à micro-ondes sans craindre qu’elle ne prenne feu. Mais si vous mettez du papier d’aluminium dans ce même four à micro-ondes, il commencera rapidement à produire des étincelles et à s’enflammer.

L’énergie dirigée n’est pas une nouvelle technologie. Des armes à énergie dirigée ont été utilisées lors des attentats du 11 septembre contre le World Trade Center. Le livre «9/11-Enemies Foreign and Domestic» détaille les preuves que des armes à énergie dirigée ont été utilisées le 11 septembre.

Les images ci-dessus et ci-dessous sont tirées d’une vidéo aérienne des incendies de forêt qui auraient détruit la ville de Lahaina, à Hawaï. Les autorités ne savent pas comment ces incendies se sont déclarés. Remarquez que les bâtiments sont rasés, mais que des arbres debout entourent les bâtiments détruits. Comment la ville a-t-elle pu être détruite par des incendies alors que les arbres de la ville n’ont pas été touchés par les flammes ? Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir deux bâtiments complètement rasés, entourés d’arbres qui n’ont pas été brûlés. Les bâtiments voisins n’ont pas été touchés par les flammes. Il s’agit là d’une preuve flagrante de l’existence d’armes à énergie dirigée.

Great Mountain Publishing, le 11 août 2023

Source : La cause du peuple via Réseau International

