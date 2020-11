Le Covid-19, outil du mondialisme au service de l’Ordo ab Chao

« Vous souvenez-vous de l’annonce de la création d’une monnaie mondiale annoncée en couverture de The Economist (9 janvier 1988) sous la forme d’un phoenix ?

Selon l’article qui accompagne cette couverture, cette monnaie mondiale devait voir le jour dans un délai de 30 ans (soit à l’horizon 2018) [1].

Vous ne serez pas étonnés de retrouver le symbole du phoenix (ou quelque chose qui s’y apparente) sur ce visuel de l’annonce de la tenue de la sixième « Conférence annuelle Richard Goode » le 4 décembre 2020 par le… FMI.

Observez l’oiseau…

Il sort d’un « œuf-Covid-19 ». Ce qui semble évoquer que la crise sanitaire n’est que l’outil (l’allume-gaz si l’on peut dire) pour parachever un idéal ancien d’unité planétaire doublée d’une spiritualité bien définie.

Il semble être une symbiose entre une créature biologique et numérique (il est constitué de 0 et de 1). Cela nous rappelle les propos récents de Klaus Schwab, patron du forum économique de Davos, qui n’hésite pas à affirmer que la grande réinitialisation, qui est la quatrième révolution industrielle, se prépare sur fond de transhumanisme : « une fusion de notre identité physique, numérique et biologique »… et voyez ici la suite.

Et les ailes sont faites en nœuds ce qui semble être une référence aux cryptomonnaies. Est-ce que cela annonce la création d’une monnaie numérique ?

On peut voir aussi des constellations au-dessus et autour de la tête de l’oiseau.

Bon an, mal an, les pièces du puzzle semblent bien se mettre en place ».

Pierre Hillard, le 30 novembre 2020

Source : Egalité & Réconciliation

Rappels :

BCE : L’opération « Grand Reset » est lancée ! (Ph. Béchade)

Les mondialistes révèlent que la « réinitialisation de l’économie mondiale » est prévue pour 2021 (B. Smith)