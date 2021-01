Et ça se dit philosophe…

Quand je pense que ce philosophe à 2 balles – qui nous refait ici un chantage au vaccin – a fait paraître en septembre dernier un numéro de sa revue Front Populaire intitulé « L’Etat profond »… OD

Michel Onfray : « Il faut vacciner massivement »

C’est dans les périodes historiques tendues que les personnalités se révèlent, dans toute leur splendeur – les résistants – ou dans toute leur misère – les collabos. Avec Michel Onfray, nous avons un exemple saisissant de la seconde catégorie. Philosophe de collaboration, pourtant, est un métier provisoire…

Voici la phrase qui servira d’épitaphe à Michel, philosophe « en gros » :

« Je suis très heureux de voir un peu les Français revenir à la raison et vouloir se faire vacciner, je trouve ça formidable parce que en gros la chose est très simple : c’est ou le confinement, ou la vaccination. »

La philo, c’est simple comme un coup de langue à la dictature !

Pour donner le change, Onfray s’en prend un peu à Macron, ce qui ne mange pas de pain puisque le pouvoir visible est fait pour ça, et que ça ne touche pas le pouvoir profond :

Michel Onfray concernant Emmanuel Macron : «Il y a un profond mépris (…) On ne peut pas gouverner la France quand on méprise les Français» #LaMatinale pic.twitter.com/D4LmN1H5y9 — CNEWS (@CNEWS) January 22, 2021

Les périodes sombres de l’Histoire portent certains individus au pinacle, le temps que dure la période, qui est un segment de temps, ne l’oublions pas. Le problème, pour ces gens-là, c’est la libération. On ne va évidemment pas pourchasser Michel dans les rues pour lui raser les cheveux, on pense que le sentiment de honte suffira à lui faire prendre conscience de l’inanité de ses propos.

Michel Onfray s’est donc fait le chantre, avec toute la force de son bagout, pour trois deniers de présence télé, de la politique de répression sanitaire, dont le but est de détruire la France en tant que nation, en brisant le moral et la résistance de son peuple.

Il ne faut pas se leurrer, nous sommes bien en période de guerre, et l’ennemi ne vient pas de l’autre côté de la frontière, il vient d’en haut, une autre espèce de frontière. L’oligarchie qui nous a déclaré la guerre ne recule devant rien pour imposer son agenda. Cependant, ceux qui relayent ses oukases malfaisants prennent sur eux la salissure morale que cette fonction impose, et cela n’est pas sans conséquences.

De l’État-protecteur à l’État-destructeur

Un philosophe, un penseur, un journaliste, un juriste, un homme politique dignes de ce nom devraient lutter de toutes leurs forces, de tous leurs mots et de toutes leurs fonctions contre cette dictature sans nom, que les Français ont du mal à nommer car elle se cache derrière l’État, un État qui est censé être protecteur. L’État-protecteur, c’est bien fini, on devra parler d’État-destructeur. Infiltré depuis des décennies par des forces antifrançaises, il se révèle au grand jour à la faveur d’une fausse pandémie qui est le nom de sa propre pathologie.

Le virus, c’est le noyau dur, formé par l’entrecroisement des réseaux de pouvoir, qui a mis la main sur l’État, avec ses fonctions régaliennes que sont, entre autres, la police et la justice. C’est pourquoi la police ne protège plus les Français (voir la barbarisation voulue de la société) : elle est devenue une police politique qui les menace, les réprime, les tabasse. Nous n’avons plus de justice non plus car seuls les oligarques sont protégés, eux et leurs amis.

Ne pas voir ça, focaliser sur le débat inepte de l’insuffisance des doses de vaccin, c’est à la fois trahir son âme et son pays.

