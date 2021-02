Passeport vaccinal : Macron, taxé de « fasciste » par Gaccio, veut avoir les Français à l’usure

Le Président, qui décide de la pluie et du beau temps pour 68 millions de Français (on inclut les clandestins), de l’ouverture et de la fermeture des commerces, de la vie et de la mort des indépendants (ceux qui dépendent de leur travail et pas de l’État), se donne « huit à dix jours » pour statuer sur la situation, et décider d’un durcissement ou d’un allègement des mesures qui frappent les Français depuis un an maintenant.

Le roitelet va décider si les Français, qui ont soutenu les Gilets jaunes dans leur grande majorité, méritent de souffler ou de souffrir encore un peu. Cette politique sadique qui mélange procrastination, amateurisme et big data, c’est le résultat tangible du vote extrêmement douteux de 2017 arraché par les forces oligarchiques qui se sont liguées contre le peuple français, qui lui n’a rien vu venir. Maintenant, on en est là, à attendre que le Président, de sa fenêtre, tende le pouce en haut ou en bas.

L’objectif, c’est de mettre le peuple et ses travailleurs sous l’éteignoir social et sous la surveillance des technologies nouvelles. C’est facile à faire en Chine, qui n’est pas vraiment le pays des libertés, c’est plus compliqué en France, qui se dit la patrie des libertés, ce qui gêne considérablement ceux qui poussent à la dictature. Mais pour l’instant, tout a l’air de bien se passer pour les employeurs du petit César : les Français, dans leur majorité, s’ils n’en pensent pas moins, obéissent, coopèrent. Même ceux qui devraient gueuler se taisent, on pense aux porte-voix de Mélenchon et de Marine. Ils portent le masque, on en arrive même à se demander s’ils n’ont pas conclu un pacte de non-agression avec le petit César…

Qui a besoin, pour soumettre la France à la dictature mondialiste et au Great Reset, d’un moyen de coercition permanent, car le coup de l’état d’urgence sanitaire ne pourra pas tenir des années, surtout quand les hôpitaux, malgré la manip vicieuse de la fermeture des lits pour créer une saturation quasi permanente, ne sont pas plus ni moins saturés qu’avant l’ingénierie « Covid ». La presse, sous perfusion d’argent de l’État (le nôtre) est donc mise à contribution pour aller dans le sens voulu, celui de la vaccination non pas obligatoire, mais totale (si le procédé n’est pas le même, le résultat l’est), et celui du fameux passeport sanitaire, sorte de passeport intérieur qui réglera la vie sociale.

Même chez les pires relais carpettes du gouvernement, qui truque tous les chiffres possibles depuis un an (passer des malades aux cas positifs pour maintenir la pression), on est obligé de dire que les Français rejettent ce führerschein. Avec la carte des bons et des mauvais citoyens, ça sent trop fortement la dictature. Et cela risque de réveiller les traditionnels emmerdeurs gauchistes qui n’ont que le mot discrimination ou le mot fascisme à la bouche. Sauf que là, c’est justifié !

