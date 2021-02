La France en tête du refus de la “vaccination”

« Une étude qui semble fiable sur le pourcentage de la population européenne « vaccinée » (nous utilisons les guillemets car il ne s’agit pas d’un vaccin au sens accepté du terme) montre que la France — contrairement aux premières impressions — arrive en tête de ce classement :

C’est donc en France que cette opération, dont les modalités sont décidées très antidémocratiquement et de manière opaque dans un but qui n’est pas clair du tout, rencontre le plus de réticence malgré la forte pression médiatico-politique. Ce qui démontre une capacité de résistance chez les Français plus forte que chez leurs voisins européens.

Malgré un matraquage médiatico-politique très oppressif — ou peut-être à cause de ce matraquage médiatico-politique — de plus en plus de Français s’interrogent sur le déroulé des événements.

Ils ont bien compris que la pandémie n’est pas une pandémie

Sans pour autant nier l’existence de la circulation d’un virus grippal, il est clair qu’il n’y a pas de pandémie. Si pandémie il y avait, les morgues et les crématoriums seraient combles. Ce qui n’est pas le cas.

Ils ont bien compris que les chiffres sont truqués