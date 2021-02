Coviorgasme : et maintenant le mutant… indétectable

Oui, le foutage de gueule est passé à un stade encore supérieur avec ces “variants” imaginaires et quasi hypnotiques… Variants qu’on pourrait qualifier de variables d’ajustement de la dictature sanitaire. De pures constructions politiques, comme l’ensemble de cette Plandémie. OD

“Le variant, tu le vois, pouf tu le vois plus. Magique. Décontrasté”

Pouvait-on rêver mieux ? Rêve humide covidémentiel…

Voici, mesdames, messieurs, le mutant (le “variant” selon la terminologie officielle)… indétectable !

Selon les experts des laboratoires Vita, basés à Helsinki, la souche Fin-796H n’est même pas apparue en Finlande, où elle a pourtant été détectée, compte tenu du faible taux d’infection dans le pays. Néanmoins, les tests de dépistage ne la repèrent pas.(source l’Indépendant)

Alors on peut s’amuser : la souche existe mais elle n’existe pas. Et pour cause. Elle est quantique, comme le Chat de Schrödinger. 😉

Il n’en reste pas moins que c’est de l’eau et du houblon au moulin à conneries alcoolo de la covidémence.

Imaginez… des mutants… indétectables.

Zut.

On entend déjà Vérandouille : “le variant indétectable a été détecté chez 18,69 % des patients, il pourrait être beaucoup plus dangereux, il faut donc tout fermer”. 😉

Va falloir refaire :

-toute la galerie des tests PCR, recalibrer toutes les machines

-toute la collection de vaccins et autres thérapies géniques

Des mois de travail, un tsunami de covidémence et un déluge biblique de pognon. 😉

Rincez, répétez.

Covidémence, le 19 février 2021

