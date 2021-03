Patrick Pelloux : La casse de l’hôpital public a continué pendant qu’on nous demandait d’être unis contre le virus

Il est très en colère Patrick, il a compris qu’il s’était fait berner par Macron, Véran et toute la clique. Des menteurs et des manipulateurs ! Il a fallu un an à l’expert des plateaux pour comprendre, il était temps. Bon et maintenant, qui lui explique pour les “vaccins” et tout le reste ? OD

(source : Le Dissident, 16 mars 2021)

« On nous avait promis qu’on allait mettre entre parenthèse toutes les réformes… Or pendant la crise ils ont continué, ils ont accéléré toutes les réformes… On apprend qu’ils veulent créer un métier intermédiaire entre les personnels soignants et les médecins… C’est tout nouveau, c’est le ‘low cost’ de la médecine… Ils ont continué à fermer des hôpitaux et des lits… Hôtel-Dieu, Garches, Bichat, Beaujon, Jean-Verdier… «

Rappel :

Vous croyez encore à leurs salades covidiennes ? Demandez-vous donc pourquoi ils suppriment en douce des lits d’hôpital !