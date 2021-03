Il est médecin. Il a prêté le serment d’Hippocrate. Et pourtant ce réanimateur fait preuve dans cet échange d’un cynisme, d’un égoïsme et d’une mauvaise foi effrayants. Tout ce qui est étranger à son service, il s’en fout ! Les dépressions, les suicides, les pathologies non-Covid, les Français bien portants qui perdent tout… La psychologue qui lui répond a les mots justes, elle l’oblige à se révéler tel qu’il est. Elle aurait même pu lui parler de tous les traitements qui ont fait la preuve de leur efficacité mais que nos politiciens véreux ont interdits afin d’imposer les pseudo-vaccins de Big Pharma… Quand on vous dit que ce sont des psychopathes, des malades mentaux… Enfermez-les ! OD

(Le Dissident, 26 mars 2021, merci à clavreul)