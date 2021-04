Dupond-Moretti : « Les détenus ne sont pas des cobayes ! Ils ont le droit de refuser la vaccination »

« Ce ne sont pas des sous-citoyens, les détenus ! »

Extraordinaire… Alors si les détenus ont les mêmes droits et une situation exactement « parallèle » à celle des citoyens ordinaires (à moins que ce ne soit l’inverse… les citoyens ordinaires bénéficiant d’un régime carcéral grâce aux confinements), devront-ils présenter eux aussi un QRCode ou un pass sanitaire s’ils veulent pouvoir accéder à la cantine, à la promenade, à la salle de sport, etc. ? 🙂 On se pince pour être sûr de ne pas rêver ! OD

🗣️ Covid-19 : 2 260 détenus sont aujourd'hui vaccinés sur 64 000. "Les détenus ne sont pas des cobayes ! Il ont le droit de refuser la vaccination. C’est une question de dignité", affirme Éric Dupond-Moretti.



Suivez le live 👇https://t.co/48hQVT6y9M pic.twitter.com/A1cLHrOuZ0 — franceinfo (@franceinfo) April 14, 2021

(Merci à Zig)