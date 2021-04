« Mon compagnon m’empêche de sortir et veut contrôler toute ma vie… »

Glané sur Facebook, ce cri d’alarme d’une jeune femme sous la coupe d’un partenaire manipulateur et pervers. Je vous engage à le lire jusqu’au bout ! J.S.

« Mon compagnon ne me laisse pas rendre visite à mes amis ou à ma famille. Il m’a obligée à ne plus avoir de contact avec eux excepté par téléphone. Il y a une semaine, il m’a dit de sortir prendre un repas avec mes amis… Mais quand je l’ai fait, il m’a punie. Je sais qu’il me redira de le faire, alors je ne sais plus comment réagir. Il n’arrête pas de faire ça. Il me donne l’impression que je deviens folle à force de penser qu’il me contrôle, mais en fait c’est moi qui suis ingrate parce qu’il m’aime. Il ne veut pas que je retourne à la salle de gym, alors j’ai arrêté. Il me laisse pas non plus aller travailler : il m’a dit que je devais compter sur lui pour l’argent et qu’il s’occupera de moi. Je n’ai pas le droit de sortir, sauf pour aller faire des courses de première nécessité, mais si je le fais, je dois lui signaler où je suis, où que j’aille. Si je ne lui fais pas signe en entrant dans le magasin, cela pourrait me causer des ennuis.

Ma maman me manquait tellement la semaine dernière que je suis partie la voir en cachette… Il m’a rattrapée et je me suis fait gronder. Ma grand-mère est en train de mourir dans un EHPAD, mais je n’ai pas le droit d’aller la voir. Je n’ai le droit de rien faire sans sa permission… Je voulais réserver un voyage pour aller voir de la famille, mais il m’a dit non. Je voulais retourner à l’école pour une nouvelle formation, mais je n’ai pas non plus le droit de le faire. J’attends avec impatience le jour où il me dira que j’ai le droit de faire ce genre de chose. J’ai tellement hâte. Je sais que ce temps viendra bientôt, et qu’il changera. Je sais qu’il ne fait tout ça que parce qu’il m’aime. Il prend soin de moi. Il fait tout cela pour mon bien.

Oh, pardon, j’ai dit « compagnon » ? Je voulais dire : le Gouvernement. »

Source : Le blog de Jeanne Smits

