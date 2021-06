Ils n’ont plus que le mot “vaccin” à la bouche !

La “4ème vague” qu’ils nous annoncent depuis des lustres ne sera pas comme ils le prétendent le résultat d’une “couverture vaccinale” insuffisante, mais un nouveau moyen de pression, un énième chantage pour tordre le bras à ceux qui refusent de se soumettre à cette insupportable propagande en faveur du poison transgénique expérimental… Leur feuille de route est on ne peut plus simple : PIQUER, PIQUER, PIQUER ! Pour cela ils ne reculent devant aucun mensonge et après le terrifiant variant britannique, c’est au tour du féroce variant indien (delta) d’être avancé comme épouvantail. Vous l’aurez cette 4ème vague, c’est certain… mais elle sera d’autant plus puissante que vous continuerez à vous faire infecter injecter ! OD

Le ralentissement de la campagne de vaccination inquiète le gouvernement et laisse présager une quatrième vague (sic)

Doctolib recense désormais moins de 150.000 inscriptions quotidiennes pour une première dose, contre encore plus de 250.000 début juin.



« La campagne n’est pas terminée ». Alors que le cap des 50 millions d’injections de vaccin a été dépassé, et que l’épidémie recule en France, le ralentissement de la campagne vaccinale inquiète le gouvernement et pourrait laisser le champ à une quatrième vague à la rentrée, selon des épidémiologistes.

A première vue, la France vaccine toujours à tour de bras, avec près de 700.000 injections quotidiennes.

Mais la cadence n’est maintenue que par les deuxièmes doses, tandis que le nombre de primo-vaccinés fond : plus de 400.000 par jour début juin, à peine plus de 200.000 cette semaine. « C’est trop peu, on a fait beaucoup mieux, on doit faire beaucoup mieux », a sermonné Jean Castex jeudi 24 juin, lors d’un déplacement dans les Landes, où le variant Delta provoque un premier rebond épidémique.



Le Premier ministre n’a pu que constater que « les prises de rendez-vous pour la première vaccination sont en décélération », augurant d’un été en pente douce. Doctolib recense désormais moins de 150.000 inscriptions quotidiennes pour une première dose, contre encore plus de 250.000 début juin.



À ce rythme, la plateforme de rendez-vous médicaux prévoit qu’un peu plus de 35 millions de personnes auront été vaccinées le 15 juillet, dont 29 millions avec un « schéma complet » (une, deux ou trois doses selon les cas). Pas de quoi compromettre, a priori, les objectifs annoncés la semaine dernière par le chef du gouvernement: 40 millions de personnes vaccinées, dont 85% des adultes atteints de « comorbidités » ou âgés de plus de 50 ans, et 35 millions de « schémas complets » d’ici fin août.

Mais le manque d’engouement observé ces derniers jours pousse l’exécutif à faire feu de tout bois. « Nous devons accélérer, encore », a twitté Emmanuel Macron, appelant tous ceux « qui ne sont pas encore vaccinés à prendre rendez-vous ».

« Ayez peur du virus, n’ayez surtout pas peur du vaccin. Le vaccin c’est pour votre santé, votre sécurité (et) votre liberté », a lancé Jean Castex de son côté. « Planche de salut », érigée en « cause nationale », la vaccination « doit désormais progresser chez les plus jeunes », incités à décrocher ce « sésame » qui « permet d’aller dans les lieux de culture, les lieux sportifs (et) de se déplacer à l’étranger », a-t-il ajouté.

Le ton est plus coercitif avec les soignants, en particulier dans les Ehpad, où l’on recense seulement « 42% de professionnels complètement vaccinés », selon la ministre déléguée à l’Autonomie, Brigitte Bourguignon. « Il est impératif que les personnels des Ehpad soient tous vaccinés d’ici la fin du mois d’août. Il faut à tout prix en faire davantage », a lancé Jean Castex. Un « appel solennel » assorti d’une menace : si la « couverture vaccinale des soignants » ne progresse pas, « je pourrais être amené à proposer une vaccination obligatoire (…) vraisemblablement en septembre « , a indiqué mercredi le ministre de la Santé, Olivier Véran.



La situation française n’est pas « inhabituelle ou exceptionnelle », comparée aux pays voisins qui rencontrent les mêmes obstacles, chez les soignants comme en population générale. Mais « la campagne vaccinale n’est pas terminée », a insisté le ministre.

Pendant les vacances, les autorités sanitaires vont multiplier les initiatives pour aller chercher les indécis et les récalcitrants. L’Assurance maladie va ainsi étendre ses campagnes d’appels et de textos, jusqu’ici ciblées sur les plus âgés, aux assurés souffrant de comorbidités et aux bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire ».

En parallèle, les médecins libéraux recevront la semaine prochaine la liste de leurs patients non vaccinés et la Sécu va renforcer ses « partenariats » avec les associations de malades chroniques et les centres de distribution alimentaire. Les agences régionales de santé vont également pousser le feu, comme en Île-de-France où des « opérations spéciales » sont programmées dans des « espaces très fréquentés » comme la Canopée des Halles au cœur de la capitale, mais aussi auprès de « populations particulières » (étudiants, femmes enceintes, chauffeurs-livreurs) ou des « publics précaires » (travailleurs migrants, bidonvilles).

Des efforts qui pourraient s’avérer insuffisants : avec un variant Delta 50% à 80% plus contagieux que la souche Alpha actuellement dominante, le biologiste Samuel Alizon estime « qu’il faudrait plus de 80% de vaccinés », soit environ 55 millions de personnes, pour atteindre l’immunité collective. L’épidémiologiste Pascal Crépey évalue pour sa part le seuil à « 85% de personnes immunisées pour que l’épidémie s’arrête » et redoute une rentrée périlleuse, « une fois que le frein estival disparaîtra ».

Orange Actualités, le 24 juin 2021

