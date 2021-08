Le Royaume-Uni achète déjà les vaccins pour l’hiver… 2022

Eh oui. Gouverner c’est prévoir. Surtout la météo et les changements climatiques… Cela s’applique également à la covidémence.

Ainsi, le Royaume-Uni achète à Pfizer 35 millions de doses supplémentaires, pour livraison “seconde moitié 2022” !

Pour l’hiver 2021, rassurez-vous ils sont déjà bien garnis. Pas de soucis. Là, on parle bien de l’hiver suivant… 2022.

Il y aura tellement de variants, tous plus excitants les uns que les autres, tellement de “boosters“, en bon français des “rappels” qu’il faut prévoir large. Très large. Et loin.

Rappelons qu’à ce jour :

Some 89,3 million jabs have been administered in the UK so far, which has seen 77 per cent of over-16s double-jabbed and 88 per cent given at least one dose. ( source DailyMail )

Au passage, on peut mesurer la cinglerie des officiels britanniques… Lorsque Sajid Javid, le nouveau ministre de la Santé qui a remplacé le mec qui s’est fait gauler le pantalons sur les chevilles (lire ici), ose déclarer que :

Mr Javid said the UK’s ‘phenomenal vaccination programme’ has so far saved 95,200 lives in the UK and prevented 82,100 hospitalisations among over-65s in England alone.

And they have prevented 23,9 million infections in England, according to Public Health England.