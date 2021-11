Parlons de la situation !

Imaginez Raymond Devos :

Bud : Vous ne pouvez pas entrer ici !

Lou : Pourquoi pas ?

Bud : Eh bien parce que vous n’êtes pas vacciné.

Lou : Mais je ne suis pas malade.

Bud : Ce n’est pas grave.

Lou : Eh bien, pourquoi ce type entre-t-il ?

Bud : Parce qu’il est vacciné.

Lou : Mais il est malade !

Bud : Ça ne compte pas puisqu’il est vacciné.

Lou : Attendez une minute. Êtes-vous en train de dire que tout le monde est vacciné ?

Bud : Oui.

Lou : Alors pourquoi je ne peux pas y aller si tout le monde est vacciné et donc protégé ?

Bud : Parce que vous allez les rendre malades.

Lou : Comment vais-je les rendre malades si je ne suis pas malade et qu’ils sont vaccinés ?

Bud : Parce que vous n’êtes pas vacciné.

Lou : Mais bon sang, ils sont vaccinés !

Bud : Mais ils peuvent toujours tomber malades.

Lou : Alors à quoi sert ce foutu vaccin s’il ne protège pas ?

Bud : Il vaccine.

Lou : Donc les personnes vaccinées ne peuvent pas propager le covid ?

Bud : Pas du tout. Ils peuvent propager le covid aussi facilement qu’une personne non vaccinée.

Lou : Et le gars que vous avez laissé entrer est malade. Donc tout le monde là-dedans peut encore tomber malade même s’il est vacciné.

Bud : Certainement.

Lou : Alors pourquoi je ne peux pas rentrer ?

Bud : Parce que vous n’êtes pas vacciné.

Lou : A supposer que je le sois, comment pourrais-je alors les protéger avec un vaccin qui ne protège pas ?

Bud : Pardon ?

Lou : Bon laissez tomber ; dans ce cas, je vais juste mettre mon masque. Je peux entrer ?

Bud : Absolument pas.

Lou : Mais j’ai un masque !

Bud : Peu importe.

Lou : Mais alors les masques ne marchent pas ?

Bud : Les masques fonctionnent très bien.

Lou : Alors comment diable puis-je rendre malades des personnes vaccinées si je ne suis pas malade et que les masques fonctionnent ?

Bud : Allo la police ? J’ai en face de moi un complotiste. Enfin, un gars qui pose bien trop de questions. Merci d’intervenir.

On en est là !

Silvano Trotta, le 1er novembre 2021