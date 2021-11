Guadeloupe en feu : le gouvernement promet des vaccins sans ARN messager aux soignants !

« Vous ne voulez aucune injection ? Vous serez piqués quand même ! ». AstraZeneca ou Janssen, au choix… ou Valneva ? OD

La Guadeloupe est secouée par un mouvement ayant pour origine la contestation de l’obligation vaccinale des soignants et qui a dégénéré en crise sociale émaillée de nombreux incidents dans la nuit de jeudi à vendredi dernier.



Mission apaisement. Le gouvernement a promis mardi 23 novembre aux soignants exerçant en Guadeloupe qu’ils pourront être vaccinés avec des sérums sans ARN messager.

Il répond ainsi à l’une des demandes portées par ceux contestant l’obligation vaccinale, a indiqué mardi le ministre des Outre-mers Sébastien Lecornu.



La contestation contre l’obligation vaccinale des soignants et des pompiers entamée le 15 novembre a tourné à la crise sociale émaillée de violences en Guadeloupe, où un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté selon l’Insee.

« On est aussi sur un dialogue social entre l’employeur, le ministère de la Santé et des solidarités, et ses employés pour trouver les solutions, a indiqué mardi 23 novembre sur France 2 le ministre des Outre-mers Sébastien Lecornu, à propos des soignants. On s’est engagé hier soir à trouver d’autres types de vaccins » pour ceux qui refusent les vaccins à ARN messager. Les vaccins disponibles jusqu’ici en Guadeloupe étaient « essentiellement des vaccins » Pfizer/BioNtech, a précisé le ministère des Outre-mers.

« Pour ceux qui refusent de se faire vacciner et préfèrent abandonner leur qualité de soignants et demandent d’ores et déjà une reconversion professionnelle, on va les accompagner et là on va avoir besoin du conseil régional, donc Ary Chalus (président du conseil régional de Guadeloupe, NDLR) va être mobilisé sur ces sujets », a ajouté Sébastien Lecornu. Pour le ministre des Outre-mers, « il y aurait quelque chose de scandaleux à ne pas appliquer la loi de la République sur l’obligation vaccinale des soignants et des pompiers en Guadeloupe ». Selon lui, 87% des soignants et 43% des pompiers sont vaccinés.



Après avoir « condamné avec la plus extrême fermeté » les violences, le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi la création d’une « instance de dialogue » afin de « convaincre et d’accompagner individuellement, humainement » les professionnels concernés par l’obligation vaccinale.

« Une mission du ministère de l’Intérieur sera à pied d’œuvre sur place dès demain pour examiner avec eux les voies et moyens pour permettre les conditions de déploiement de l’obligation vaccinale et discuter aussi des sujets propres au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours de Guadeloupe », a poursuivi le chef du gouvernement, alors que les pompiers font partie des forces vives de la contestation.

La Guadeloupe, qui connaît un fort taux de chômage atteignant 35% chez les jeunes, est secouée aujourd’hui par un mouvement ayant pour origine la contestation de l’obligation vaccinale des soignants et qui a dégénéré en crise sociale émaillée de nombreux incidents dans la nuit de jeudi à vendredi, quand ont débuté des violences et des pillages.

