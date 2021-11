Que voulez-vous répondre à ça ? Quand on a face à soi pareils psychopathes, qui ont décidé de vous « pourrir la vie » et même de vous l’enlever, comme ils vous enlèvent vos libertés sous des prétextes délirants, en réalité pour vous recoder génétiquement, on ne discute pas, on ne transige pas, on n’obéit pas. ON FAIT LA GUERRE ! OD

Le ministre de la santé redéfinit la notion de liberté : « être libre c’est être libre d’obéir au risque d’être mis au ban de la société ». Ce n’est pas ma vision républicaine de la liberté ! pic.twitter.com/2NKSnF3RyE — Alain Houpert (@alainhoupert) November 25, 2021

(Merci à Dayanand)

Rappel :

Pleurez, Français… ou réveillez-vous !