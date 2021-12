Ta gueule, Castex.

Où est passé le peuple français ? Je ne sais s'il y a eu #GrandRemplacement mais le peuple héroïque de 1789, 1830, 1848, 1871, 1944… a disparu.

Remplacé par de petits bourgeois pleutres et bien pensants. Anciens guérilleros (du Quartier Latin) morts de trouille devant un virus. — Roger Lambesc (@RogerLambesc) December 26, 2021

80 % des Français prêts à lâcher leur dignité pour leur tranquillité. Leurs libertés ? Ils les ont déjà abandonnées, et le pire, sans combattre. Pareil que ceux qui ont cru les nazis qui les ont déportés. Heureusement, certains sont restés se battre, les plus lucides, et ils avaient raison. Castex ne pourrait pas dire ce qu’il dit devant une nation majoritairement digne. Le problème des Français, c’est qu’ils n’osent pas entrer en guerre contre ceux qui leur ont déclaré la guerre, les trois qui nous infligent coup sur coup depuis deux ans.

Pour info, demain ils vont se retrouver à 3 dans un bureau en toute opacité pour décider de priver de libertés 67 millions de gens…#democrature #macronistan — Tang Marie (94) (@TangMarie1) December 26, 2021

Le conseil de défense n’est qu’un conseil d’agression. Mais les Français, confiants dans leurs dirigeants, n’arrivent pas à penser la guerre qui leur est faite, c’est quelque chose d’impossible à conceptualiser, pour eux. Ils peuvent trouver Macron bizarre, pas net, pas taillé pour la fonction, mais ils n’arrivent pas à imaginer qu’il est là pour leur faire du mal, comme le Diable.

Aussi parce qu’ils ne croient plus au Diable, ayant perdu, pardon, abandonné leur foi pour le confort. Le confort, c’est le bonheur terrestre, synonyme d’abandon de la transcendance. Or, le paradis, ce n’est pas après la mort, c’est aujourd’hui, mais avec transcendance, avec une foi en béton. Le royaume des cieux, c’est ici et maintenant, pas là-bas et plus tard, mais cela demande du courage, pas de la lâcheté.

Castex personnifie la lâcheté générale

Sans cette lâcheté généralisée, sans ce manque de courage, de dignité, un Castex serait impossible. Un Premier ministre moralement structuré, c’est-à-dire prenant soin de ses administrés, ne pourrait pas, jour après jour, leur cracher à la gueule comme il le fait. Pour l’instant, il déclenche l’ironie des gens lucides, mais il se pourrait que le vin tourne vinaigre.

Nous sommes dans un délire total, ce gouvernement a perdu les pédales, il faut les enfermer. pic.twitter.com/34FahUB90b — BrainlessChanel #JanvierMotionDeCensureGouv 🥕🥕🥕 (@BrainlessChanel) December 27, 2021

Exclusif : nous avons retrouvé la référence de @JeanCASTEX qui demande aux français de danser assis pour la #SaintSylvestre.

➡️ C’est donc tout à fait possible ! 😉 #TousDebout pic.twitter.com/Q1VrJsEl1J — Sébastien JALLAMION (@SJallamion) December 28, 2021

« Je crois qu’après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah c’est super. Quel pied, ah quel pied ! Oh putain ! Olalala ! » 🤯😬🤡#Castex #PasseVaccinal #StopHysterieSanitaire https://t.co/6cD5Xyg0gq — Julien ODOUL (@JulienOdoul) December 27, 2021

Personne n’ose dire à ce Premier ministre qui sert de paravent au lâche Président qu’il doit fermer maintenant sa gueule, car il a été trop loin. Trop loin dans l’insulte, l’humiliation, comme cette idée saugrenue de debout/assis :

« La consommation dans les cafés et les bars ne pourra plus se faire debout mais seulement en position assise »😳



La mesure phare annoncée par le Premier ministre ce soir…🤣 pic.twitter.com/MKttQZiS7l — ❗️𝙴𝚗𝙼𝚘𝚍𝚎𝙼𝚊𝚌𝚊𝚛𝚘𝚗™️❗️ (@EnModeMacaron) December 27, 2021

