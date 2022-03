Sauf bien sûr pour ceux qui veulent précipiter un changement de paradigme et un basculement géopolitique : ordo ab chaos… OD

(Sud Radio, 7 mars 2022)

Avec Anne-Laure Bonnel, reporter de guerre indépendante et enseignante en audiovisuel à La Sorbonne et à l’ENS Cachan. Réalisatrice de “Donbass” en 2015, contributrice pour Le Figaro.

« Ceux qui appellent à la guerre ne la connaissent pas ! »

« Les sanctions ne servent à rien… ça n’a jamais fonctionné. On a poussé la Russie dans les bras de la Chine et on divise l’Europe. »