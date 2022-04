Au World Government Summit (Sommet gouvernemental mondial), une économiste déclare que le nouvel ordre mondial financier est sur le point de changer de direction de façon tout à fait spectaculaire.

Le World Government Summit se déroule cette semaine à Dubaï et nous avons déjà une annonce fracassante.

Écoutez ses commentaires dans le clip vidéo ci-dessous.

Pippa Malmgrem, une économiste américaine de premier plan, qui a été conseillère spéciale de l’ancien président George W. Bush, a fait une déclaration qui confirme ce que moi-même et d’autres rapportons depuis un certain temps, à savoir qu’une société sans argent liquide est imminente.

Malmgren a déclaré :

« Nous sommes au bord d’un changement spectaculaire où nous sommes sur le point, et je vais le dire franchement, nous sommes sur le point d’abandonner le système traditionnel de monnaie et de comptabilité et d’en introduire un nouveau. Et le nouveau, la nouvelle comptabilité est ce que nous appelons la blockchain… Cela signifie numérique, cela signifie avoir un enregistrement presque parfait de chaque transaction qui se produit dans l’économie, ce qui nous donnera beaucoup plus de clarté sur ce qui se passe. »

Qui est Pippa Malmgren ? C’est une mondialiste et une personne de l’élite. Son père, Harald Malmgren, a été conseiller principal des présidents John F. Kennedy, Richard Nixon, Lyndon Johnson et Gerald Ford. Pippa a également conseillé des présidents et des premiers ministres dans le monde entier. L’un de ses sujets favoris au cours des deux dernières années a été « Le côté positif du COVID ». Comme Klaus Schwab au Forum économique mondial, elle considère le COVID comme une « opportunité » de transformer le monde.

Selon son site Web :

Le Dr Malmgren apporte un sens simple aux complexités de l’économie mondiale, de la géopolitique et de la technologie. Elle a conseillé des présidents et des premiers ministres, a cofondé une entreprise de technologie maintes fois primée, a travaillé dans le domaine de la finance et de la gestion d’actifs et a été membre du jury du concours The Queen’s Enterprise Awards et responsable de la réglementation des normes technologiques.

Elle a donné des conférences à Sandhurst, Duke Fuqua GEMBA, INSEAD, UT Austin et à l’université Tsinghua de Pékin.

Lisez sa biographie complète.

Le nouveau système monétaire dont Malmgren parle avec un tel enthousiasme ne sera pas seulement numérique, il sera aussi centralisé et programmable. Ne le confondez pas avec le bitcoin ou d’autres cryptomonnaies. La seule chose qu’elle aura en commun avec les autres crypto est qu’elle sera basée sur la technologie blockchain.

Qu’est-ce que j’entends par monnaie « programmable » ?

Cela signifie que les banques centrales auront un contrôle total sur votre argent et pourront le programmer pour qu’il ne puisse être dépensé que pour certaines choses ou dans certains endroits. Par exemple, avez-vous acheté trop d’armes ou trop de munitions au cours du mois dernier ? Peut-être vous êtes-vous laissé aller à des voyages superflus et avez-vous consommé trop d’essence ? Le gouvernement pourrait facilement faire reprogrammer votre argent pour limiter les achats futurs de ces articles interdits. Les exemples sont infinis.

De quoi s’agit-il en définitive ?

Une fois que nous aurons la monnaie numérique programmable, le lieu et la manière dont vous serez « autorisé » à dépenser votre argent dépendront de votre note de crédit social.

Cette monnaie sera liée à l’identité numérique personnelle de chacun. L’identité numérique constitue l’autre pilier de la nouvelle économie numérique dont ils ne vous ont pas encore vraiment parlé. Mais si vous lisez leurs déclarations au Forum économique mondial, vous savez qu’elle arrive.

Comme je l’ai déjà dit, l’ensemble du Grand Reset repose sur deux choses : l’établissement d’une monnaie numérique mondiale et d’une identité numérique mondiale pour chaque homme, femme et enfant.

Pippa Malmgren nous prévient. Ce système est à notre porte. Et une fois qu’il sera là, il marquera le début de la fin, car personne ne sera autorisé à acheter ou à vendre sans devenir un être humain hybride et numérisé. Je crois qu’il nous sera possible de vivre en dehors de ce système pendant un certain temps, mais il nous faut un plan, un réseau. Nous devrons vivre en communauté avec des refuzniks partageant les mêmes convictions.

La grande majorité des gens tomberont aveuglément dans ce piège numérique tendu par les élites au pouvoir, et ils le regretteront plus tard. Ils perdront toute autonomie sur leur corps, devant se soumettre à d’interminables piqûres de rappel, ainsi que sur leur esprit. Les penseurs critiques indépendants seront bannis du système. Les chrétiens et les juifs à l’esprit traditionnel seront bannis. Pourquoi ? Parce que la libre pensée n’est pas autorisée. Ils parlent de diversité et d’inclusion, mais c’est un euphémisme pour une société basée sur la domination totale de l’information, où vous devez non seulement suivre, mais aussi célébrer le mensonge du jour promu par les grands médias d’entreprise et les médias sociaux.

Avez-vous « fait votre part » pour vaincre le dernier virus en date en vous faisant vacciner ?

Êtes-vous « solidaire de l’Ukraine » ?

Pensez-vous qu’il est impossible de définir ce qui fait d’une femme une femme ?

Croyez-vous que Biden a été élu de façon légitime et que les élections sont toujours « libres et équitables » dans votre pays ?

Ce ne sont là que quelques-uns des éléments du test décisif du Nouvel ordre mondial.

Préparez-vous à résister et à vivre en dehors du système. Un jour, vous serez peut-être même confronté au martyre pour votre foi.

Ils nous ont dit ce qu’ils allaient faire. Les écoutez-vous ?

Ils nous ont dit que de graves pénuries alimentaires allaient arriver.

Ils nous ont dit qu’ils travaillaient sur une nouvelle monnaie numérique (voir le décret de Biden du 9 mars).

Ils nous ont dit qu’une cyber-attaque majeure allait se produire, qui viserait notre système bancaire et financier (fournissant le prétexte pour le nouveau système de monnaie numérique).

Que nous faut-il de plus ?

LeoHohmann.com, le 31 mars 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

