L’AFP présente Macron comme le « sortant centriste »

Quelque 48,7 millions d’électeurs votent depuis 08H00 dimanche au premier tour de l’élection présidentielle pour départager les douze candidats à l’Elysée, dont le sortant Emmanuel Macron et la candidate d’extrême droite Marine Le Pen, avec le risque d’une forte abstention.

Après des mois d’une campagne étrange qui n’aura pas passionné, le verdict des urnes est attendu à 20H00, avec les premières estimations des instituts de sondage.

Le sortant centriste Emmanuel Macron (LREM) et Marine Le Pen (RN) sont, comme il y a cinq ans, les favoris pour se qualifier au second tour le 24 avril, avec Jean-Luc Mélenchon (LFI) en embuscade dans le rôle du 3e homme.

A Libourne, 25.000 habitants dans la banlieue viticole de Bordeaux, vers 8h30, « on voit qu’il y a du monde, il y a de la mobilisation, par rapport aux autres élections comme les européennes ou les régionales », constate Laurence Rouède, 1ere adjointe au maire qui préside le bureau de l’hôtel de ville. « Et on a eu 24 procurations, ce qui est la fourchette haute ».

