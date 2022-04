Votez Macron pour « sortir la France du pétrole, du gaz et du charbon » !

C’est écrit en toutes lettres, sans détour, dans les premières lignes de la profession de foi du candidat Macron. C’est énorme, d’une brutalité inouïe quand on imagine ce que cela signifie concrètement. Le projet de Davos dans toute sa folie et son horreur… qui permet d’ailleurs de mieux comprendre la guerre en Ukraine. Macron ne cache rien de ses intentions (ou plutôt celles de ses maîtres). Et pourtant, à ma connaissance, personne ne l’a relevé… OD

