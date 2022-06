FR-Alert, le système avancé de manipulation oligarchique des psychoses

Ce système, qui sera entièrement déployé à la fin du mois de juin, permettra aux autorités d’alerter toutes les personnes présentes dans une zone précise en cas d’incident, sans passer par une application ou un SMS.

Le terrorisme oligarchique en trois phases, 2015-2016 pour la version djihadiste, 2018-2019 pour la version policière contre les Gilets jaunes et 2020-2021 pour la version sanitaire contre le peuple entier, nous a appris une chose : le satanisme avance toujours masqué derrière le progressisme, la démocratie, le principe de précaution.

Wolinski, un jour, avait fait un dessin dans Libé sur la protection de l’enfant : pendu dans une cage au plafond, ses parents se disaient enfin complètement rassurés. Plus rien ne pouvait lui arriver ! Pareil pour les Français : en les mettant en cage, le pouvoir explique les protéger, alors qu’il les emprisonne. Après les trois étapes terroristes, voici en quelque sorte leur fusion avec le système FR-Alert. Qu’est-ce que c’est encore que ce truc ? Eh bien, on va vous le dire, on va surtout traduire l’article de la Kommandantur sur le sujet, la Kommandantur de service public qui relaye obséquieusement et ne critique jamais ce qui vient d’en haut. C’est pratique, l’information d’État !

« Ça me disait qu’il y avait une fuite de chlore sur un des sites pétrochimiques, et qu’il fallait que je me confine… »

Dès la fin juin, le nouveau système d’alerte aux populations que nous avons mis en place, FR-ALERT, permettra de prévenir par téléphone en temps réel toutes les personnes proches d’une catastrophe majeure.

FR-Alert ou FR-Panique ?

Ou comment préparer les Français à la catastrophe

Bientôt une alerte mobile en cas d’incident majeur ? Lors des violents orages qui ont fait un mort, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juin, les autorités françaises ont essentiellement communiqué sur les réseaux sociaux. À l’avenir, les Français pourront recevoir une notification sur leur portable. La France a commencé à déployer le système FR-Alert, qui doit permettre, en cas d’incident grave, d’avertir le plus grand nombre possible de personnes présentes dans la zone concernée. Voici en quoi consiste ce nouveau dispositif qui sera généralisé d’ici à la fin du mois de juin, selon le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

France Info développe tous les points « positifs » de cette nouvelle intrusion oligarchique dans la vie et la tête des Français. Premier point :

Une alerte envoyée pour tout type d’incident majeur Concrètement, les personnes présentes dans une zone confrontée à un danger pourront recevoir une notification sur leur smartphone, accompagnée d’une alerte sonore et d’une vibration même en mode silencieux. En revanche, un téléphone en mode avion ou éteint ne la recevra pas. Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur cite « tout type d’événement majeur justifiant d’alerter la population concernée pour une mise en sécurité ». Cela regroupe les catastrophes naturelles (inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique), les accidents biologiques et chimiques (pollution, fuite de gaz, incident nucléaire), sanitaires (épidémie, pandémie, incident agro-alimentaire), technologiques et industriels (panne des moyens de télécommunication, accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel), un événement grave de sécurité publique ou encore un acte à caractère terroriste. L’alerte contiendra des informations sur la nature du risque, sa localisation, ainsi que les comportements à adopter pour se protéger. Les smartphones Android sont déjà paramétrés pour recevoir ces alertes. Aucune inscription n’est nécessaire pour être concerné par ce nouveau système, et il ne permet pas à l’État de collecter des données de localisation.

(Ce jeune pipounet n’a rien pigé au film, mais il développe le truc)

La console du Diable avec tous les curseurs de peurs

Avec la liste des catastrophes prévues, on se croirait dans un scénario hollywoodien ! Il ne manque que la tête chimique sale conçue dans un site ukrainien secret sous contrôle de l’OTAN (et du fils Biden) qui tombe à cause des Russes sur une conurbation européenne… Ou une seconde explosion de l’usine de Tchernobyl déclenchée par un bombardement russe mal ajusté… Ou le virus de la peste noire qui fuite par mégarde d’un labo P4 situé à l’ouest de l’Ukraine…

Bref, les Français, grâce à ce dispositif, vont vivre sous la menace permanente d’une série de catastrophes potentielles, qui va bien les stresser, faisant encore baisser leur immunité, c’est-à-dire leur résistance physiologique et psychique à l’agression. Ça plus l’injection, plus l’inflation, on ne vous fait pas un dessin…

