International Man : Chaque année, la classe dirigeante internationale – les dirigeants mondiaux les plus influents, les PDG des grandes entreprises, les universitaires de haut niveau et même les célébrités – se réunit à Davos. Ils discutent des sujets qui les intéressent et prescrivent leurs politiques préférées.

Quel est votre point de vue sur la foule de Davos et sur ce qu’elle fait ?

Doug Casey : La foule de Davos est devenue l’élément le plus visible de la classe dirigeante. Bien qu’ils se chevauchent avec beaucoup d’autres groupes qui défendent le même agenda – le Bilderberg, le Council on Foreign Relations et le Bohemian Grove, entre autres.

Il y a quelques années, j’ai écrit un article après avoir assisté au Concordia, qui est très similaire, avec exactement les mêmes personnes. Je n’ai pas l’intention d’y retourner. C’était dérangeant et déprimant d’écouter des gros bonnets sans âme discuter de la meilleure façon de gouverner la plèbe.

Ces gens font tous partie de ce qu’on pourrait appeler « l’Etat Profond Mondial ». Ils se connaissent tous. Ils assistent aux mêmes conférences et, le plus souvent, ils ont fréquenté les mêmes universités, appartiennent aux mêmes clubs sociaux et ont des enfants dans les mêmes écoles.

Mais surtout, ils partagent la même vision du monde. Ils vivent dans leur propre petit silo, où le reste des 7,9 milliards de personnes dans le monde sont des étrangers. Il est donc tout à fait naturel que des personnes appartenant à un groupe aussi soudé – bien qu’informel – conspirent.

Adam Smith a fait remarquer que lorsque deux hommes de la même profession se réunissent, ils conspirent toujours contre les intérêts du public. C’est une chose parfaitement normale et naturelle.

Mais ces gens ne sont pas seulement des marchands qui s’efforcent de gagner quelques shekels supplémentaires. Ces personnes sont les têtes pensantes de tous les gouvernements, ONG, entreprises, universités et organisations médiatiques du monde. Ils méprisent les petites gens, qu’ils traitent comme des idiots utiles ou des bouches inutiles. Ils sont intéressés par le pouvoir plus que par toute autre chose.

Comme ils l’ont récemment montré dans cet exercice du COVID, ils contrôlent à peu près le monde. Ils sont très dangereux, je les méprise.

International Man : En 2019, bien avant que le premier cas de COVID ne soit signalé, le Forum économique mondial (FEM), qui accueille les conférences annuelles de Davos, a organisé un événement pour discuter de la possibilité d’une pandémie mondiale.

En fait, il a organisé un exercice de simulation sur la manière dont le scénario pourrait se dérouler et dont les gouvernements, les grandes entreprises et les médias devraient gérer la situation.

Que pensez-vous de tout cela ? S’agit-il d’une coïncidence ?

Doug Casey : Ces gens sont assez audacieux. Ils pensent – à juste titre – que 90 % du public va manger tout ce qu’on lui donne à manger et accepter tout ce qu’on lui dit.

Je n’ai aucun doute sur le fait que ces personnes ont un accord informel entre elles sur la façon dont le monde devrait se réinitialiser à leur avantage. Il ne s’agit pas d’une conspiration formelle, en soi, mais simplement d’une conséquence naturelle de ce qui se passe inévitablement lorsque des personnes de même classe, de même vision du monde et de même philosophie sont en position de pouvoir.

Le problème est que les conflagrations mondiales du siècle dernier sont devenues beaucoup plus graves à chaque fois. La première guerre mondiale était incroyablement méchante. La deuxième guerre mondiale a été encore plus désagréable. Nous avons évité une guerre thermonucléaire mondiale avec l’Union soviétique. Mais cela ne signifie pas que la troisième guerre mondiale n’aura pas lieu. Elle sera simplement différente de ce qu’elle aurait été il y a 40 ou 50 ans.

Donc, sur la base de la tendance en cours, si la première guerre mondiale a tué 20 millions de personnes et la deuxième guerre mondiale 60 ou 80 millions de personnes, tout peut arriver dans ce qui s’avère être la troisième guerre mondiale. Peut-être 500 millions ou un milliard. Voyez grand, comme les gens qui ont rédigé le rapport Deagel.

Comme je l’ai déjà dit, cette guerre n’aura pas grand-chose à voir avec des déchets obsolètes comme les chars Abrams, les F-35 et les porte-avions de classe Ford. Ces jouets ne servent à rien d’autre qu’à mettre les États-Unis en faillite tout en enrichissant l’État profond. Il s’agira principalement d’une guerre cybernétique et biologique.

Je suis simplement surpris que plus de gens ne regardent pas et ne se réfèrent pas au film V pour Vendetta, qui tourne également autour d’un virus appelé le virus St. Le monde a désespérément besoin d’un vrai V.

Il y a vraiment beaucoup de parallèles aujourd’hui. Je me demande si les « petites gens » savent que l’élite planifie ou joue avec l’idée d’un virus depuis des années. Probablement pas – il est difficile d’imaginer que quelqu’un puisse être aussi maléfique que les Nazis, les Soviétiques ou les Chicans, car c’était de l’histoire ancienne et la nature humaine a évidemment changé. La nature humaine a manifestement changé. Un grand virus destiné à détruire l’humanité a fait l’objet de nombreux romans et films de science-fiction au fil des ans. Et maintenant, comme d’habitude, la vie imite l’art.

Fantasmons un instant. Peut-être que l’élite, qui se fait surtout passer pour des philanthropes, rationalisera son plan comme un moyen de nettoyer le patrimoine génétique, en réduisant la population de 80 ou 90 %. Je ne doute pas que ces gens pourraient justifier une peste virale comme moyen de sauver Gaia d’une peste humaine. Peut-être que le vaccin sera en fait le véritable vecteur, tuant certains après un certain temps et stérilisant le reste. Peut-être servira-t-il de catalyseur pour que les vaccinés, les 80% obéissants, mettent les 20% indépendants non vaccinés dans des camps. Peut-être que le virus actuel n’est que le premier gambit, et qu’après les souches Delta et Mu, une variante Zeta véritablement sérieuse se présentera.

Tout est possible. Nous vivons dans un monde de science-fiction à ce stade.

Même si les choses se déroulent plus ou moins comme elles le font, le COVID-19 présente de nombreux avantages de leur point de vue. L’effondrement de l’économie, la Grande Dépression, ne sera pas imputée aux banques centrales, à l’inflation et à l’Etat. Ils seront vendus comme des héros dans la lutte contre le virus. La dépression sera imputée au COVID – un Deus ex machina – plutôt qu’à ses véritables causes. C’est vraiment très pervers.

International Man : Au début de cette année, le FEM a commencé à faire beaucoup de bruit à propos des cyberattaques qui perturbent les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Klaus Schwab, le fondateur du FEM, a appelé à vacciner Internet de manière préventive, ce qui signifie vraisemblablement plus de contrôles, de réglementations et moins de liberté et de vie privée.

Sont-ils en train de préfigurer la prochaine crise, réelle ou fabriquée ? Comment cela pourrait-il se passer ?

Doug Casey : Il ne fait aucun doute pour moi que les États-Unis, et en fait de nombreux pays, sont en train de devenir de véritables États policiers. C’est ce qui se passe sous nos yeux en Australie : tout le pays est verrouillé. Les gens, masqués en permanence, bien sûr, ne peuvent pas s’éloigner de leur domicile de plus de quelques kilomètres sans subir des sanctions draconiennes. Personne ne peut entrer en Australie, et – ce qui est vraiment choquant – personne ne peut en sortir. Et ce n’est même pas remis en question. Si cela peut arriver en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans certaines régions du Canada, cela peut arriver n’importe où.

Apparemment, cela commence à se produire ici aux États-Unis, Biden ayant proféré des menaces pas si subtiles contre les personnes qui ne se font pas vacciner. Il était inquiétant d’entendre cette vieille ordure sénile dire que lui, et les vertueux vaccinés, commençaient à « perdre patience » avec les Américains qui pensent contrôler leur propre corps.

Je n’ai pas l’intention de me faire vacciner. Au mieux, le vaccin n’est pas prouvé – et il est possible que nous ne sachions pas à quel point il est risqué avant plusieurs années. C’est pourquoi, dans le passé, les nouvelles thérapies radicales ont toujours dû être testées pendant des années. Mais cela ne s’est pas produit dans ce cas.

Mais la psychose du vaccin n’est qu’un aspect de cette guerre. Même si l’élite veut vendre l’événement du 6 janvier à Washington, DC comme l’équivalent de l’incendie du Reichstag, je ne pense pas que l’Américain moyen y croit. Par conséquent, quelque chose de réel ou d’imaginaire va peut-être se produire pour leur permettre de désigner toute une catégorie de citoyens américains comme des terroristes nationaux.

Nous avons maintenant des gens vraiment fous qui contrôlent l’appareil d’État. Ils ont exactement le même profil psychologique et philosophique que les bolcheviks ou les jacobins. Ils ne vont pas lâcher le pouvoir volontairement. Tout est possible à ce stade ; nous n’en sommes qu’aux premiers jours.

Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de la Grande Dépression, il y a en fait quelque chose de beaucoup plus sérieux à considérer dans la situation mondiale. Les choses sont semblables à celles de 1914 ou 1939. Qui sait exactement ce qui se passera ensuite ?

International Man : L’hystérie du COVID a exceptionnellement bien fonctionné pour les politiciens assoiffés de pouvoir du monde entier. Le public a désormais accepté un niveau sans précédent de contrôle gouvernemental sur sa vie quotidienne.

S’il y a une soi-disant « cyberpandémie » comme le laissent entendre les élites, quelles seraient les conséquences pour la liberté individuelle ?

Doug Casey : Comme je l’ai dit plus tôt, la troisième guerre mondiale ne concernera pas les armes nucléaires ou les armées conventionnelles, mais la biologie et les ordinateurs. L’aspect cyberguerre sera énorme car le monde entier fonctionne désormais sur des ordinateurs. En fait, le monde commence à fonctionner grâce à l’intelligence artificielle. Je ne doute pas que la robotique s’imposera bientôt.

En ce qui concerne la cyberpandémie et la fermeture de l’Internet, je dirais que c’est une quasi-certitude. Ils veulent absolument le faire, car le fait est qu’on ne vit que si l’on peut communiquer avec les autres.

Si vous ne pouvez pas transmettre vos pensées ou vos informations à d’autres personnes, vous pouvez tout aussi bien être enfermé dans une tombe. Il est logique que les personnes qui veulent contrôler les autres veuillent réduire les moyens de communication populaires. Ils trouveront des excuses pour écarter d’Internet ce qu’ils considèrent comme des opinions peu judicieuses. Cela s’est déjà produit en ce qui concerne la soi-disant pandémie. Les opinions contraires, même si elles sont bien argumentées et factuelles, même si elles proviennent de sources renommées, sont étouffées. La dissidence, ou même la discussion, n’est pas tolérée. Vous constaterez que cela s’étend à tous les autres domaines du discours intellectuel et politique.

Nous ne pouvons déjà pas voyager facilement ; les vols intérieurs sont peu pratiques et les vols internationaux ont diminué d’environ 85 %. Les passeports vaccinaux sont en cours d’élaboration. Dans de nombreux endroits, nous ne pouvons pas nous réunir, même en petits groupes. Et bien sûr, la prochaine grande chose – la grande chose – est un internet fortement contrôlé.

À ce moment-là, tout ce que vous aurez, c’est ce qu’on vous dira officiellement et ce que vous pourrez voir dans votre propre petite zone locale. Ces gens ne pensent qu’à étouffer la communication. C’est une excellente formule, critique, vraiment, pour le contrôle. Ils ne veulent pas que les gens s’organisent pour les défier.

Dans le récent discours de Biden, il a plusieurs fois présenté les non-vaxxés comme un ennemi potentiel, un danger domestique.

Ce n’est pas une coïncidence si les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner ont une forte corrélation avec les personnes ayant des opinions conventionnelles de droite, les électeurs de Trump et les conservateurs culturels. Les lignes de bataille sont tracées. C’est vraiment devenu une guerre de classe et d’idéologie.

Ils jouent la carte de la santé avec cette absurdité de COVID. Ils jouent la carte de la race et du terrorisme intérieur. Ils réussissent à délégitimer les valeurs et l’histoire américaines, ainsi que la masculinité en général et les hommes blancs en particulier. Ensuite, ils mettront à nouveau l’accent sur l’arnaque du réchauffement climatique. La plèbe n’aura pas le droit de faire quoi que ce soit, et la plupart des gens accepteront parce qu’ils ont été endoctrinés pendant plusieurs générations pour croire que c’est bien. L’élite fait tout ce qui est en son pouvoir pour augmenter la peur. La peur pour votre santé, la peur de la terreur intérieure, la peur de la non-conformité et la peur de la destruction de la planète par le climat.

Comme je l’ai dit précédemment, la peur est l’outil le plus puissant dont disposent les gouvernements pour contrôler le peuple. C’est la raison d’être des gouvernements. Ils se nourrissent de la peur. La peur est la santé de l’État.

International Man : Que peut faire le citoyen moyen pour se protéger de ces tendances inquiétantes ?

Doug Casey : Dans l’Archipel du Goulag de Soljenitsyne, il raconte comment, lorsqu’ils sont tous réunis au Goulag dans les pires conditions possibles, ils disent : « Si seulement nous avions su, lorsqu’ils sont venus nous rassembler en tant qu’individus… si seulement nous avions pris une poêle à frire, un tuyau ou une pierre et attaqué ces criminels… ». Mais ils avaient peur. Et ils ne pensaient pas que les choses pouvaient être aussi mauvaises qu’elles l’étaient en réalité.

Il est compréhensible qu’ils aient hésité à attaquer les apparatchiks de l’État lorsqu’ils sont partis au goulag, tout comme les Juifs ont rarement attaqué la Gestapo lorsqu’elle les rassemblait pour les emmener dans des camps.

Vous pourriez naturellement penser : « Ces gens ne peuvent pas être si sérieux. Ces gens ne peuvent pas être aussi mauvais…. ». Et vous auriez tort.

Il faut beaucoup de courage physique pour ne serait-ce que penser à ces choses.

Pourquoi aucun des membres de la nomenklatura autour de Staline ne l’a simplement tué ? Ils savaient tous qu’il y avait de fortes chances qu’il finisse par les tuer. On pourrait penser que n’importe lequel des rats qui l’entouraient lui aurait tranché la gorge.

Mais tout le monde a peur de prendre des mesures physiques parce que nous avons tendance à être optimistes. Nous avons tendance à espérer le meilleur, comme nous le faisons en ce moment. Nous espérons que ça va se calmer, et peut-être que ça le fera. Mais tout se résume à ce que vous ferez, peut-être dans cinq minutes, lorsque vous serez confronté en tête-à-tête avec un apparatchik de l’État qui vous donnera un ordre.

Que ferez-vous ?

Il est trop dangereux d’agir physiquement contre ce type, car cela pourrait faire peser sur vous tout le poids de l’organisation de l’État.

Alors comment résister ? Eh bien, à moins que vous ne vouliez être un héros, la seule chose à laquelle je pense est d’avoir suffisamment d’atouts pour vous isoler des méchants ou de vous déplacer physiquement vers un autre endroit.

Nous nous dirigeons vers une période très difficile de l’histoire des États-Unis, surtout pour les trois ou quatre prochaines années.

Doug Casey, International Man, le 16 septembre 2021

Traduit par Aube Digitale

