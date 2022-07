Préparez-vous à la guerre, à la hausse des prix de l’énergie et à de graves troubles civils – Martin Armstrong

Le légendaire analyste des cycles financiers et géopolitiques Martin Armstrong dit : « Si mon ordinateur avait des jambes, il se cacherait sous le lit ». Voilà à quel point les choses se présentent mal pour le reste de 2022 et 2023, selon le programme « Socrate » d’Armstrong qui prévoit les tendances et événements géopolitiques et économiques futurs. Commençons par la guerre qui est déjà en cours avec la Russie. Armstrong dit : « Ils voulaient la guerre. Tout a été provoqué, et c’est intentionnel… »

Armstrong souligne que « le président ukrainien Zelensky a déjà des centaines de millions de dollars cachés à l’étranger. On lui a offert un parachute doré, et il est prêt à se battre jusqu’à ce que le dernier Ukrainien meure sur le champ de bataille. Ce n’est rien de plus qu’une guerre par procuration entre les Etats-Unis et la Russie, et ils le savent. La Russie sait que l’Ukraine n’est pas l’ennemi. C’est les Etats-Unis. »

A quel point sommes-nous proches d’une guerre totale avec les Etats-Unis directement impliqués contre la Russie ? Armstrong dit : « Je peux vous dire que j’ai un ami dont le frère est dans l’armée américaine ici, et on leur a déjà dit de se préparer à la guerre. Les Etats-Unis envoient davantage de troupes en Europe. Ils n’envoient pas des troupes en Ukraine, mais dans les pays de l’OTAN. Ils veulent la guerre ».

Les prix de l’énergie vont-ils augmenter ? M. Armstrong répond : « Ils doivent faire passer le prix de l’essence à 10 dollars le gallon pour que les gens conduisent moins, et pour qu’ils puissent avoir leurs voitures électriques. C’est la folie de ce qui se passe à Washington ».

Une rumeur qu’Armstrong entend de ses sources à Washington D.C. est qu’il est question d’accorder la citoyenneté aux immigrés clandestins qui traversent la frontière sud par un décret présidentiel peu avant les élections de mi-mandat en novembre. Cela permettrait aux clandestins de voter, et cette forme de tricherie pure et simple pourrait engendrer des violences. M. Armstrong déclare : « Je suis inquiet s’ils prennent ce décret et accordent la citoyenneté à tous ces gens. Ils les font venir par avion et les déposent au milieu de la nuit, pourquoi font-ils cela ? C’est pour changer l’élection… Je crains que des troubles civils importants ne se produisent en 2023. On a déjà divisé le pays entre les bleus et les rouges pour commencer. Ils ont déformé l’affaire de l’avortement. Et maintenant les extraterrestres, jusqu’à quel point allons-nous supporter tout cela ? »

Armstrong parle des dirigeants mondiaux les plus stupides qu’il ait jamais vus. Il parle aussi de Soros et du financement de la police. Armstrong nous dit l’importance de l’argent et du cash s’il y a une rupture complète du système financier, le cycle de maladies qui a commencé en 2022 et le déclin de la population mondiale qui va continuer à décroître jusqu’en 2040.

Pour conclure, M. Armstrong dit : « Plus les prix de l’essence sont élevés, plus le stress économique est grand, et pas seulement aux Etats-Unis et dans l’Union européenne, je parle de partout. C’est pourquoi ils ont besoin de la guerre. Ils ont besoin de la grande distraction, et c’est la fabrication de la troisième guerre mondiale ».

Il y a beaucoup plus dans cette interview d’une heure et sept minutes.

USAWatchdog.com, le 2 juillet 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

