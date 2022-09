Elizabeth II et le réseau pédocriminel de l’élite britannique (Michael Hoffman)

Le roi et son maquereau

Jimmy Savile (1926-2011) était un sataniste. La reine d’Angleterre l’a décoré de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) en 1971 et lui a ensuite conféré le titre de chevalier… Savile livrait des enfants aux membres de l’élite de la société britannique pour leur plaisir sexuel.

Anobli par la reine Élisabeth et protégé par ses meilleurs policiers, ainsi que par ses co-conspirateurs, le prince Charles et le Premier ministre Margaret Thatcher, Sir Jimmy Savile (1926-2011) a dirigé pendant des années un vaste réseau de pédophilie VIP au sein de la classe dirigeante britannique. Il n’a jamais été arrêté ni poursuivi en justice. Il est mort en tant qu’honorable multimillionnaire.

Que savait la reine Elizabeth de l’amitié étroite de son fils Charles avec Sir Jimmy Savile, l’organisateur d’un vaste réseau de pédophilie au service de l’aristocratie et de l’élite de Grande-Bretagne ? Le Premier ministre Margaret Thatcher et les services secrets MI5 et MI6 de la reine étaient au courant. Mais Sa Majesté ne l’était pas ?

Sir Jimmy Savile portant le ruban et la médaille qui lui ont été conférés par la reine Elizabeth

Les informations suivantes sont extraites de : Twilight Language ©2021 par Michael Hoffman, pp. 310-314

En 1984, Savile a été accepté comme membre de l’Athenaeum, un club de gentlemen de la haute société situé dans le quartier huppé de Pall Mall à Londres, après avoir été proposé par le cardinal Basil Hume de l’Église de Rome.

Un autre membre clérical du réseau de pédophiles de Savile était l’évêque anglican de Gloucester, le révérend Peter Bell, qui avait des liens étroits avec la famille royale, notamment la reine Elizabeth et le prince Charles. Sir James Savile a rencontré le Prince Charles par le biais d’« intérêts caritatifs communs ».

Le prince aurait transmis à Savile des cadeaux pour son 80ème anniversaire, ainsi qu’une note énigmatique disant : « Personne ne saura jamais ce que tu as fait pour ce pays, Jimmy. Ceci est pour te remercier un peu pour cela ».

Savile était également un ami proche de Margaret Thatcher, le Premier ministre britannique, une « conservatrice intègre« .

« Une correspondance révélant la profondeur de l’amitié entre Sir Jimmy Savile et l’ancien Premier ministre Margaret Thatcher est dévoilée aujourd’hui dans un dossier secret de Downing Street qui a été largement expurgé par des fonctionnaires suite aux révélations sur les abus sexuels commis par le défunt artiste. Le dossier de 21 pages publié sous la règle des 30 ans par les Archives nationales montre que Savile avait un accès extraordinaire aux plus hautes sphères de la société britannique. »

« Thatcher et Savile se sont rencontrés assez souvent… Certains papiers et certaines sections du dossier gouvernemental sur les relations de Thatcher avec Savile restent soustraits à l’examen du public pendant encore 10 ans. »

Le Premier ministre Thatcher est soupçonné d’avoir dissimulé un réseau de viols d’enfants sévissant parmi les hauts fonctionnaires du gouvernement britannique.

En 2017, Nico Hines, rédacteur en chef pour Londres du blog « Daily Beast » (thedailybeast.com), a rapporté ce qui suit :

Don Hale, « …un rédacteur en chef de journal a reçu des preuves étonnantes que le plus haut responsable de l’application de la loi en Grande-Bretagne savait qu’il existait un réseau pédophile VIP à Westminster, au cœur du gouvernement britannique….Leon Brittan, le ministre de l’Intérieur de Margaret Thatcher, était pleinement conscient de l’existence d’un réseau pédophile qui comprenait des politiciens de premier plan… le lendemain matin, des policiers de l’unité de contre-terrorisme et de renseignement connue sous le nom de Special Branch ont fait irruption dans le bureau du journal, ont saisi le matériel et ont menacé de faire arrêter Hale si jamais il rapportait ce qui avait été découvert…

« Brittan, un juif, et un protégé du Premier ministre Margaret Thatcher, avait été promu au poste de ministre de l’Intérieur à l’âge de 43 ans, ce qui faisait de lui l’une des plus jeunes personnes à présider l’appareil de sécurité nationale et d’application de la loi de la Grande-Bretagne…

« … des allégations figurant dans les documents du ministère de l’Intérieur selon lesquelles environ 16 membres du Parlement et de la Chambre des Lords, ainsi que 30 personnalités de premier plan de l’Église d’Angleterre, d’écoles privées et de grandes entreprises, étaient membres du « Paedophile Information Exchange » et le défendaient. Ce groupe de l’ombre, qui opérait en partie au grand jour, faisait campagne pour l’abolition de l’âge du consentement sexuel et la légalisation de l’inceste.

« … Il y a de plus en plus de preuves que le MI5 et le MI6, les services de sécurité britanniques, ont bloqué à plusieurs reprises des enquêtes… Le directeur adjoint de longue date du MI6, et ancien haut-commissaire au Canada, Peter Hayman, était lui-même prétendument un pédophile, et a finalement été désigné comme tel au parlement par Geoffrey Dickens. Hayman avait été surpris en possession de matériel explicite en 1978, mais aucune accusation n’avait été portée.

« Des dossiers secrets découverts aux Archives nationales cette année ont révélé que le procureur général de l’époque estimait qu’il n’était pas dans l’intérêt public que Hayman soit poursuivi. Le Premier ministre Thatcher a ordonné que sa dépravation soit cachée au public. Thatcher devait également être au courant des allégations contre son ministre de l’Intérieur, Leon Brittan… Un autre de ses lieutenants de confiance, Sir Peter Morrison, avait également abusé de garçons mineurs. Elle a tout de même nommé Morrison pour diriger sa campagne électorale en vue de sa réélection en 1990. »

Henry Makow, le 9 septembre 2022

Traduction Olivier Demeulenaere

Pour acheter le livre :

https://www.revisionisthistory.org/page7/page7.html

Copyright ©2021 by Michael Hoffman

