Qui arrêtera Macron et sa clique ?

Même le très modéré et très complaisant Laurent Berger, patron de la CFDT, s’est ému publiquement de la promulgation express de la loi sur les retraites par l’insomniaque de l’Elysée (dans la nuit de vendredi à samedi, à 3 heures du matin)… c’est dire ! Y en a-t-il qui doutent encore, après tant et tant de preuves, que l’oligarchie mondialiste mène une guerre sans pitié contre les peuples ? En France, on se demande s’il subsiste ne serait-ce qu’une force d’opposition, un contre-pouvoir à ce rouleau compresseur fasciste qui ne préserve même plus les apparences de la démocratie. Comme le dit François Asselineau, « le plus grave est que les Français n’ont plus désormais le choix qu’entre le désespoir et la révolution ». Prions alors pour la révolution ! Une vraie révolution populaire, et non un chaos organisé permettant aux tireurs de ficelles de consolider leur pouvoir… OD

(Union Populaire Républicaine, 14 avril 2023)