C’est officiel : Aux Etats-Unis, seuls 6% des morts du COVID-19 ne sont pas morts d’autre chose !!!

Ce qu’on vous dit depuis longtemps était bien vrai : Les statistiques officielles ont été gonflées artificiellement grâce à des certificats de décès ne tenant pas compte de la comorbidité, et attribuant systématiquement au COVID-19 la cause du décès ! Souvent même sans qu’aucun test n’ait été réalisé… Et c’est bien sûr la même chose dans un grand nombre de pays ! Souvenez-vous, les autorités sanitaires italiennes l’avaient publiquement admis (seulement 12% de vrais morts Covid). Allez-vous enfin vous réveiller, peuples du monde ? OD

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR04-T-tezCoBXnhPCOhUY5AVUG9AZ9qwBoytSy-iSUclJ4r7PSV5m_geF8#Comorbidities

94% de morts du COvid19 aux US qui ne le sont pas ! C'est dans le rapport du CDC que vous pouvez consulter ci-après ! On est bien en deçà de la grippette là ! Combien en France ? STOP A LA DICTATURE !!! https://t.co/UxX41ZguC4 pic.twitter.com/1uVRoDCQls — SILVANO (@silvano_trotta) August 30, 2020

Source : Silvano Trotta

