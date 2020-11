« Exclusif : Bill Gates veut nous faire bouffer de la merde : c’est le livre des recettes du Grand Reset. Les tarés et psychopathes malthusiens qui nous dirigent nous font croire que nous avons détruit la planète et que nous avons épuisé ses ressources pour nous culpabiliser et mieux nous exterminer. Larve et merde au programme alors. Le philanthrope coprophage se fout du monde, mais avec des politiciens et des journalistes comme les nôtres, et des cerveaux ramollis comme les nôtres aussi, tout devient possible, n’est-il pas ? Comme nous l’avons dit dix fois ici, nous sommes à la croisée de deux films : Soleil vert (1973) et l’Ile (2005) : les cannibales sociaux qui nous contrôlent nous font croire à une épidémie pour nous diriger – ni lentement ni sûrement, car ils ne prennent plus du tout de gants – vers la coprophagie et l’anthropophagie ».

Bill Gates a un projet alimentaire sain pour vous à base… d’excréments humains ? L’exemple de la Swiss Food Valley. Vincent Held

« La Fondation Gates s’intéresse de près à la production de diverses ressources à partir des excréments humains – dans le domaine alimentaire, notamment. Siège de la Toilet Board Coalition, la Suisse semble être particulièrement impliquée dans le projet peu ragoûtant de la « toilet economy »…

