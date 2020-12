Alain Fischer va s’occuper de votre “hésitation vaccinale”

Pour rappel, les produits qu’on veut nous injecter à tout prix ne sont pas des vaccins mais des thérapies géniques… Contre une fausse pandémie, inventée de toutes pièces. OD

On ne peut pas trouver plus ironique que cela.

Pour copier les Anglais (et les Américains), la France devait nommer un “monsieur vaccin“.

Un énarque avait été pressenti [voir ici]. Mais le type ne semblait pas très casher. Et on mesure une fois de plus la confusion mentale qui règne au sommet de l’état.. un énarque pour… des vaccins ?

C’est comme demander à un charcutier de piloter un Boeing 747 ; c’est possible mais ça peut provoquer des dégâts.

Alors, zou, ils ont choisi un médecin. Et vieux, c’est encore mieux.

Une personne âgée comme on dit maintenant, c’est rassurant.

Alain Fischer, 71 ans, directeur de recherche à l’Inserm et de l’institut des maladies génétiques Imagine. (source Le Figaro)

En 2016 Marisol Touraine lui avait demandé de plancher sur la “défiance” croissante des Français face aux vaccins.

L’immunologue préconisait alors de rendre gratuits et obligatoires certains vaccins supplémentaires pour les enfants de moins de deux ans, des vaccins qui n’étaient jusqu’alors que seulement recommandés.

On sent déjà le mec motivé.

Tu te méfies des vaccins ? Tiens je t’en refile 2 nouveaux ! Et obligatoires. 😉

En tout cas, c’est un fervent défenseur des thérapies géniques (TV5 Monde, janvier 2019). On peut donc penser qu’il est totalement en phase avec les produits de Pfizer et Moderna.

Mais là où on touche au sublime c’est quand il s’exprime aujourd’hui au sujet du couillonavirus.

Fischer a également dit souhaiter mettre à contribution les chercheurs «spécialistes de l’hésitation vaccinale [la réticence à se faire vacciner, NDLR]» qui sont «susceptibles d’apporter des propositions sur la meilleure façon de communiquer et par ailleurs de faciliter la vaccination».

Voilà. Nous sommes donc rassurés. Le gouvernement va embaucher des spécialistes… afin de s’occuper de notre “hésitation vaccinale“…

On attend avec impatience leurs “propositions“.

Covidémence, le 4 décembre 2020

