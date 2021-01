Les hommes de Davos veulent liquider l’Occident

« Tandis que les guignols de la politique liberticide exigée par les oligarchies de Davos poursuivent leur saignée de l’économie, on annonce que la France a perdu 61 milliards d’euros de recettes touristiques en 2020. Les recettes du tourisme international ont diminué de 56%.

Pas de trafic aérien, des rues désertes, des exigences rendant impossible toute forme de tourisme, c’est une catastrophe.

En attendant, on creuse les déficits, on exige toujours plus de tests, bien évidement remboursés par l’Etat. On fait tout pour multiplier les covidés potentiels, même ceux qui ne sont pas malades. Une partie des médecins se transforment progressivement en agents de la conspiration et refusent de soigner, etc.

C’est une entreprise de destruction à marche forcée.

Les aides financières sont encore en attente pour beaucoup de chefs d’entreprise qui ne savent plus quoi faire. Le plus important est de tenir les engagements du chaos exigés par les hommes en noir de Davos & Cie.

Ils veulent le chaos pour introduire un nouveau monde fondé sur l’utopie verte.

Terminé le tourisme, plus d’hôtels, plus de musées, plus de restaurants dans ce nouveau monde. Les adeptes de ce nouveau monde vont faire crever tous ces « inutiles » qui selon eux ne servent plus à rien. Dans les EPHAD, vaccination libre mais si vous refusez, et bien vous ne pourrez pas revoir vos proches…

2021 sera l’agenda de l’atomisation de cette classe moyenne qu’ils veulent voir agoniser et qui va être ponctionnée jusqu’à l’os. Est-ce que cela va ouvrir les yeux de l’immense majorité qui refuse de voir et comprendre ? Tant qu’ils pourront se payer un mouchoir pour pleurer, ils refuseront sans doute encore l’évidence.

Non seulement les hôtels sont en train de vaciller, mais avec eux des millions d’emplois, sans oublier les sous-traitants qui sont nombreux.

Le programme de nos politiciens s’appelle la casse sociale. Les partis dits d’opposition sont également de mèche car tout ce beau monde fréquente les même clubs. Alors, vers qui se tourner ? On réplique en Europe la connivence des partis américains (démocrate et républicain) pour un même et sale objectif. Bref, on glisse vers une Révolution que la Synagogue de Satan prépare activement avec ses armées migratoires… »

L.I.E.S.I., le 11 janvier 2021

