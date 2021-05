Covid-19 : Pourquoi si peu de morts ?

(Réinfo Covid 2021 et Décoder l’éco, 24 mai 2021)

15:13 « Standardisée par âge, 2020 est la sixième année de toute l’histoire de la France sur laquelle on a eu le moins de décès… C’est l’une des années les moins mortelles que l’on ait eues. »

38:55 « Corrigés de l’âge, les taux de mortalité sont tous plus forts pendant la grippe 2017 que pendant la période Covid 2020. »

47:00 « Pendant l’année 2020 on a eu très peu de morts de moins de 70 ans, on est plutôt dans les années basses ».

48:22 « En termes de décès des 70-85 ans, en 2020 on est au niveau de 2015 ». « Pour les plus de 85 ans, on est bien en-dessous de 2015 et on est à peu près au niveau de 2017 ».

56:35 « La même psychose partout en Europe… peu de morts où que ce soit ».

Rappels :

