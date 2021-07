Jean-Michel Blanquer annonce l’apartheid scolaire !

« Il ne s’agit pas d’ostraciser les non-vaccinés ». Le ministre de l’Education nationale annonce donc que les élèves non piqués seront « évincés » des collèges et lycées dès le premier « cas contact »… Logique, n’est-ce pas ?

« Le vaccin est l’ennemi du virus et c’est le virus qui est l’ennemi des libertés. Et donc le vaccin est l’ami des libertés (…) Si on aime la liberté, on aime le vaccin. Moi j’aime la liberté et donc j’aime le vaccin. Parce que c’est grâce au vaccin qu’on aura plus de liberté… »

Vous avez bien compris ou il faut vous la refaire encore une fois ?

VACCIN = LIBERTE.

DONC PAS DE VACCIN = PAS DE LIBERTE.

Véreux le disait de façon plus cynique et brutale : « Le vaccin protège à 100% du confinement ».

Virus politique, vaccin politique.

Les enfants n’ayant pas été piqués (i.e. non soumis) seront donc renvoyés chez eux au premier prétexte, alors qu’ils ne seront pas malades – ni même positifs selon le test PCR bidon !

Cet apartheid scolaire ouvre naturellement la porte à toutes les vexations, humiliations et discriminations que l’on peut déjà imaginer.

Le régime nazi prônait la pureté raciale, aujourd’hui l’oligarchie mondialiste exige la pureté vaccinale. Derrière laquelle se dissimulent de noirs desseins, ce “vaccin” étant tout sauf un vaccin.

Dans l’un et l’autre cas, nous sommes du bétail. A qui l’on refuse le libre choix concernant son corps, sa vie, sa santé… sans même parler de la violation complète du secret médical.

Une seule réponse : GUERRE TOTALE ! OD

« Si une personne est testée positive au coronavirus, ses cas contacts non-vaccinés devront s’isoler sept jours. « Les étudiants vaccinés, eux, pourront rester sur le campus », précise Frédérique Vidal. »